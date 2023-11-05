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هايدل يبقي الباب مفتوحًا بشأن سيويرت

11/5/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ترك‭ ‬كريستيان‭ ‬هايدل،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للشؤون‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬ماينز‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬حصول‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬جان‭ ‬سيويرت‭ ‬على‭ ‬المنصب‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭.‬

وقال‭ ‬هايدل‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬دوبل‭ ‬باس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نقل‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬أي‭ ‬كلمة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمستقبل،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

وتولى‭ ‬سيويرت‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬بعدما‭ ‬استقال‭ ‬بو‭ ‬سفينسون‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬وقاد‭ ‬ماينز‭ ‬لتحقيق‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬لايبزج‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬هايدل‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬سيويرت‭ ‬شخص‭ ‬سيظهر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬إن‭ ‬آجلا‭ ‬أم‭ ‬عاجلا،‭ ‬ربما‭ ‬معنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬هايدل‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬والمدرب‭ ‬سيناقشان‭ ‬بهدوء‭ ‬الطريق‭ ‬الأفضل‭ ‬لماينز،‭ ‬ولكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭.‬

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