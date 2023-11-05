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رد فعل توخيل يلقي بظلاله على فوز بايرن الكبير

11/5/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استعاد‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬4‭/‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬ولكن‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬ألقى‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭. ‬وكان‭ ‬توخيل،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬فترة‭ ‬تدريبه‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بالفوز‭ ‬4‭/‬2‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬منفعلا‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭.‬

كما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬برد‭ ‬فعل‭ ‬توخيل‭ ‬على‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محللي‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سكاي‮»‬‭ ‬لوثار‭ ‬ماتيوس‭ ‬وديتمر‭ ‬هامان،‭ ‬لاعبي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬السابقين،‭ ‬في‭ ‬المقابلات‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬المباراة‭ ‬وفي‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭.‬

وأشار‭ ‬ماتيوس‭ ‬وهامان‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يتطور‭ ‬كثيرا‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬توخيل‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬تصريحات‭ ‬توخيل‭ ‬في‭ ‬دورتموند‭: ‬‮«‬فزنا‭ ‬4‭/‬صفر،‭ ‬والآن‭ ‬يجب‭ ‬تغيير‭ ‬الآراء‭ ‬180‭ ‬درجة‭. ‬استمتعوا‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬ماتيوس‭ ‬مباراة‭ ‬دورتموند‭ ‬بأنها‭ ‬أفضل‭ ‬مباراة‭ ‬لبايرن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ولكن‭ ‬استمرت‭ ‬الانتقادات‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬من‭ ‬فيليكس‭ ‬ماجاث،‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الأسبق‭.‬

وقال‭ ‬ماجاث‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬الانطباع‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬بسلاسة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬انطباع‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬مستقر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬مر‭ ‬بايرن‭ ‬بيوم‭ ‬سيئ‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الكأس‭. ‬كمدرب،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتقبل‭ ‬الانتقادات‭. ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬أر‭ ‬أي‭ ‬انتقاد‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬المدرب‭ ‬حساسا،‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬الموسم‭ ‬سهلا‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تمكن‭ ‬بايرن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬دورتموند،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬فرصة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬بالدوري،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ساربروكن،‭ ‬الناشط‭ ‬بالدرجة‭ ‬الثالثة،‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭.‬

وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬كان‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬متقدما‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬دايوت‭ ‬أوباميكانو‭ ‬وهاري‭ ‬كين‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬وبعدها‭ ‬أكمل‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الهاتريك‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيد‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬هدفا‭.‬

وقال‭ ‬يان‭ ‬كريستيان‭ ‬دريسين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبايرن‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬دورتموند‭: ‬‮«‬أظهرنا‭ ‬قوتنا،‭ ‬نحن‭ ‬موجودون‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الامر‭ ‬مهما‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬توخيل‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬راض‭ ‬تماما‭ ‬عما‭ ‬قدمه‭ ‬الفريق‭. ‬اليوم‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياتنا‭. ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬وقدمنا‭ ‬أداء‭ ‬كبيرا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفريق،‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬هذا‭ ‬الأشياء‭ ‬تحدث،‭ ‬ولكن‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭. ‬الكل‭ ‬كان‭ ‬يشعر‭ ‬بأهمية‭ ‬المباراة‭. ‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬دورتموند‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬انتزاع‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬ولكن‭ ‬الآن،‭ ‬يبتعد‭ ‬الفريق‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عنهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬وصفها‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش،‭ ‬مدرب‭ ‬دورتموند‭ ‬‮«‬بأنها‭ ‬ليلة‭ ‬محبطة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬الحقيقي‭ ‬لبايرن‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬هو‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬أمام‭ ‬بايرن،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬وانتهت‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬2‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬منافسنا‭. ‬لقد‭ ‬تعادلوا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬وفازوا‭ ‬ببقية‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مولر‭ ‬إن‭ ‬بايرن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬مجاراة‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ابتعد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬3‭/‬2‭ ‬على‭ ‬هوفنهايم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فشل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬أعطى‭ ‬مولر‭ ‬بعض‭ ‬الأمل‭.‬

وقال‭ ‬مولر‭: ‬‮«‬على‭ ‬الأقل‭ ‬شعروا‭ ‬أنهم‭ ‬معرضون‭ ‬للخطر‮»‬‭.‬

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