تركيا .. حزب الشعب الجمهوري المعارض ينتخب رئيساً جديداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتخب حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اليوم الأحد، أوزغور أوزال رئيساً له خلفاً للرئيس كمال قليجدار أوغلو الذي تزعم الحزب لمدة 13 عاماً.



ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، جاء ذلك بعد خسارة أوغلو أمام منافسه في التصويت الذي جرى خلال المؤتمر العام الـ38 للحزب.

وتمكن أوزال من اعتلاء منصب رئاسة الحزب بعد أن حصل في الجولة الثانية من التصويت على تأييد 812 مندوباً، مقابل 536 صوتاً لقليجدار أوغلو.

ليصبح أوزال، النائب عن ولاية مانيسا، الرئيس الثامن لحزب الشعب الجمهوري.

يذكر أن أوزال ولد عام 1974 في ولاية مانيسا وتخرج من كلية الصيدلة في جامعة إيجة بولاية إزمير. ويتقن اللغتين الألمانية والإنكليزية إلى جانب لغته الأم التركية.

بترا