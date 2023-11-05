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الصفدي: إسرائيل تستخدم المدنيين في غزة كأهداف بشرية

11/5/2023 7:13:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن الاحتياجات في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ نحو شهر تتزايد، مشيرا إلى أن كمية الإمدادات: "حتى لو زادت 300% فستبقى ضئيلة للغاية".
وأوضح الصفدي في مقابلة مع قناة بي بي سي: "حتى لو زادت كمية الإمدادات بنسبة 300% عما تحصل عليه غزة الآن فستبقى ضئيلة للغاية مقارنة بالاحتياجات المتزايدة لجميع السكان الذين تعرضوا للحصار والقصف والطرد من منازلهم".
وأشار إلى أن "رواية الدرع البشري غير مقبولة" لافتا النظر إلى أن "إسرائيل تستخدم المدنيين كأهداف بشرية".
وتطرق الصفدي إلى حديث وزير إسرائيلي الذي قال، إن "على إسرائيل أن تقصف سكان غزة بالأسلحة النووية" مشيرا إلى أنه "لم يصدر أي كلمة من المجتمع الدولي ضد ذلك التصريح".




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