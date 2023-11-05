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التعليم العالي تكرّم أوائل الخريجين من الطلبة الأردنيين والوافدين

11/5/2023 7:13:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كرّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الطلبة الأردنيين والوافدين الأوائل من خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثانية 2022-2023 برعاية وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة.


وقال أمين عام الوزارة، الدكتور مأمون الدبعي، خلال توزيعه الشهادات، إن اختيار الوزارة عنوان: "أنتم سفراء الأردن" جاء لما يحمله في مضمونه من رسائل إنسانية سامية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية الذين نعتبرهم سفراء لنا في أوطانهم يحملون معهم العلم والفكر، إضافة إلى ذكريات جميلة عاشوها في الأردن خلال دراستهم.


وأضاف أن الوزارة ومن خلال وحدة شؤون الطلبة الوافدين تعمل جاهدةً للتواصل مع الجامعات والكليات الأردنية إضافة إلى التواصل مع السفراء العرب والملحقين الثقافيين على تذليل الصعوبات التي قد تواجه طلبتنا في مختلف الجامعات والكليات الأردنية حتى يعود الطالب منهم مسلحاً بالعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.


يشار إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام 2023-2027.


وكانت الوزارة أعدت الخطة، بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرت من خلال مجلس الوزراء مؤخرا، بهدف تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

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