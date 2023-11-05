مهرجان خطابي في إربد تضامنا مع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا متحدثون في مهرجان خطابي أقيم في إربد، مساء اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد سكان غزة من المدنيين الأبرياء والعزل.



وأكد المتحدثون في المهرجان الذي استضافه ديوان أهالي طيرة حيفا رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي والنائب الأسبق سمير عويس والدكتور أنس أبو عطا والكاتب الصحفي عريب الرنتاوي ضرورة التفريق بين مقاومة المحتل ونضاله لتحرير الأرض ونيل الحرية وبين القتل والتدمير الذي يقوم به المحتل.

وأشاروا الى أن النصر قد تحقق منذ السابع من تشرين الأول مقارنة بما تمتلكه قوات الاحتلال من ترسانة عسكرية وإمكانات هائلة مدعومة أميركيا وبين ما بحوزة المدافعين عن ترابهم وأرضهم وهويتهم.



ونددوا بالجرائم الإسرائيلية البشعة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى الأبرياء، الذين قضوا في غزة وجلهم من الأطفال والنساء، إلى جانب الدمار الذي تقوم به قوات الاحتلال لتغطية الفشل والهزيمة، مؤكدين أن غزة باقية لأهلها المتشبثين بها الصابرين على جراحهم.



وأكدوا أن موقف الأردن قيادة وشعبا هو الأقوى والأكثر التصاقا بتداعيات الحرب على غزة، كما أنه دائما الأقوى في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم صموده حتى نيل حريته بإقامة دولته على أرضه.



كما أكدوا الوقوف خلف مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وجهوده المكثفة والحثيثة وقراراته الشجاعة لجهة وقف الحرب الهمجية على قطاع غزة.



وشددوا على أن تماسك الجبهة الأردنية الداخلية يشكل دعامة قوية في مناصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.



وطالبوا منظمات المجتمع الدولي بالضغط لوقف الحرب على الإنسانية في غزة ووقف القتل الممنهج دون مراعاة لقوانين ومواثيق الشرعية الدولية والإنسانية.