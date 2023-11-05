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لبنان: بري يدين استهداف إسرائيل للمدنيين وكوادر الإسعاف في غزة

11/5/2023 7:13:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، استهداف إسرائيل، مساء اليوم الأحد، المدنيين في غزة بسياراتهم والمسعفين أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.


وقال، في بيان اليوم، إن آخر بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي الجريمة التي ارتكبها بحق الأطفال على طريق عيترون عيناتا والتي أدت الى استشهاد امرأة و3 من أحفادها.


وشدد على أن ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية وأحد عيناتها وزير التراث فيها، الذي دعا الى استخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل أنموذجاً لإرهاب الدولة المنظم وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد.


من جهته، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، في بيان" باشرنا تحضير شكوى جديدة عاجلة لمجلس الأمن الدولي وسنقدمها غداً رداً على جريمة إسرائيل في عيناتا بحق الأطفال الثلاثة والعائلة البريئة".


بترا

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