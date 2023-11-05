الملكة رانيا: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الملكة رانيا العبدالله، إنه "يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار" في غزة، وذلك في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون.



وقالت الملكة رانيا إنه "إذا تمكنت من القضاء على حماس بأكملها، فماذا بعد؟"، مضيفة: "السبب الجذري لهذا الصراع هو الاحتلال غير القانوني. الانتهاكات الروتينية لحقوق الإنسان والاستيطان غير الشرعي والاستهتار بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إذا لم نعالج هذه الأسباب الجذرية، فيمكنك قتل المقاتلين ولكنك لا تستطيع قتل القضية".



وأكدت الملكة رانيا أن "الطريق الأضمن هو من خلال السلام"، مشيرة إلى أن ذلك "هو المسار الذي يتعين علينا اتباعه الآن".

CNN