الشعب المغربي يخلد غداً ذكرى المسيرة الخضراء لبلاده

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُخلّد الشعب المغربي، يوم غد الاثنين، الذكرى الـثامنة والأربعين، للمسيرة الخضراء المظفرة.



وقالت السفارة المغربية في عمان، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن هذه الذكرى واحدة من المناسبات الوطنية الخالدة في تاريخ المغرب الحافل بالأمجاد والبطولات، والتي تعبر عن التلاحم القوي بين العرش والشعب، وتؤرخ لصفحات مشرقة من النضال الوطني من أجل استكمال المغرب لاستقلاله وتحقيق وحدة أراضيه.



وأكد القائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في عمان عادل اوسي حمو، أنه بنفس روح المسيرة الخضراء التي مكنت من استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975 بمشاركة 350 ألف مغربي وعدد كبير من الأشقاء والأصدقاء ووفد مهم من الأردن، تتواصل مسيرة البناء والتنمية في مختلف ربوع المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، وخاصة في الأقاليم الجنوبية التي تشهد تنمية وانتصارات سياسية ودبلوماسية تمثلت بافتتاح أكثر من 30 دولة عربية وإفريقية قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية.



وأضاف أننا إذ نستحضر بهذه المناسبة العلاقات الأخوية بين جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك محمد السادس، نُعبر عن اعتزازنا بالمواقف الأردنية الداعمة على الدوام لوحدة التراب للمغرب، والتي تجسدت، على الخصوص، في افتتاح الأردن لقنصلية عامة، قبل نحو عامين، في مدينة العيون، الى جانب تأكيد الأردن، خلال الاجتماع الأخير للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على سيادة المغرب على صحرائه، ودعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت به المغرب في 2007.



بترا