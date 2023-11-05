تصريح للجيش الإسرائيلي بشأن قصف مركبة مدنية في لبنان

تصريح للجيش الإسرائيلي بشأن قصف مركبة مدنية في لبنان
التاريخ
11/5/2023 7:13:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه استهدف مركبة في لبنان "تم تحديدها بالاشتباه في نقلها إرهابيين".
وقال جيش الاحتلال إنه يحقق في "الزعم بوجود مدنيين في المركبة".
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