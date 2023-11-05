وصول مدير المخابرات الأميركية إلى إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن مدير المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز وصل إلى إسرائيل لإجراء مباحثات ضمن جولة تشمل دولا عدة بالمنطقة.
وأضافت الصحيفة أن مدير "سي آي إيه" سيبحث في جولته الوضع في غزة ومفاوضات إطلاق الرهائن ومنع توسع الحرب.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن مدير "سي آي إيه" اجتمع أمس الأحد في إسرائيل مع مدير الموساد، وسيجتمع اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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