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وصول مدير المخابرات الأميركية إلى إسرائيل

11/5/2023 7:13:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن مدير المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز وصل إلى إسرائيل لإجراء مباحثات ضمن جولة تشمل دولا عدة بالمنطقة.


وأضافت الصحيفة أن مدير "سي آي إيه" سيبحث في جولته الوضع في غزة ومفاوضات إطلاق الرهائن ومنع توسع الحرب.


وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن مدير "سي آي إيه" اجتمع أمس الأحد في إسرائيل مع مدير الموساد، وسيجتمع اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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