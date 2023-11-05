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وزير الخارجية الإيراني يحذر من فتح جبهات جديدة

11/5/2023 7:13:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن استمرار الغارات على غزة سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة من قِبَل قوات المقاومة.


وأضاف أن استمرار الهجمات الصهيونية في غزة سيعقد الوضع الإقليمي ويوسع الصراع بالمنطقة.


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