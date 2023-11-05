وزير الخارجية الإيراني يحذر من فتح جبهات جديدة

وزير الخارجية الإيراني يحذر من فتح جبهات جديدة
التاريخ
11/5/2023 7:13:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن استمرار الغارات على غزة سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة من قِبَل قوات المقاومة.
وأضاف أن استمرار الهجمات الصهيونية في غزة سيعقد الوضع الإقليمي ويوسع الصراع بالمنطقة.
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