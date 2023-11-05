الملك: إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، فجر اليوم الاثنين، إن نشامى سلاح الجو في القوات المسلحة تمكنوا في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
وأضاف جلالة الملك في تغريدة عبر منصة (إكس)، "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة"، مشيرا إلى أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.
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