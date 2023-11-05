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غزة وحدها والشعوب وحدهم معها!

11/5/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ها‭ ‬هي‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬المذابح‭ ‬والمجازر‭ ‬والمحارق‭ ‬والإبادة‭ ‬ومحاولات‭ ‬التهجير،‭ ‬أصبحت‭ ‬غزة‭ ‬وحدها‭! ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬ليست‭ ‬وحدها،‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬معها،‭ ‬وهي‭ ‬الشعوب‭ ‬التي‭ ‬ملات‭ ‬فضاء‭ ‬العالم‭ ‬وشوارعه‭! ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ (‬عامل‭ ‬ضغط‭) ‬وليس‭ (‬عامل‭ ‬قرار‭) ‬فالقرار‭ ‬بيد‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬المحكوم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭! ‬والقرار‭ ‬بيد‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬لغة‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬بعد‭ ‬اتفاقيات‭ ‬‮«‬أوسلو‮»‬،‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يضبط‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إيقاع‭ (‬لغة‭ ‬القوة‭ ‬السياسية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬والاقتصادية‭) ‬للضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬وحتى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والطبية‭ ‬حسب‭ ‬درجة‭ ‬الاحتياجات‭! ‬وحتى‭ ‬المحاولات‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬كمصر‭ ‬والسعودية،‭ ‬تفقد‭ ‬قوتها‭ ‬أمام‭ ‬سطوة‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬المحكوم‮»‬‭ ‬وتلاعباته‭ ‬وعنصريته‭ ‬المفضوحة‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬للأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والشيوخ‭ ‬وأهل‭ ‬غزة‭! ‬وانحيازه‭ ‬الكامل‭ ‬لوحشية‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬

{ بعد‭ ‬أن‭ ‬غسل‭ ‬‮«‬محور‭ ‬المقاولة‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬إيران‭ ‬بدوره‭ ‬يده‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭! ‬وتنصل‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭! ‬ومرر‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬بأنه‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يعتد‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬فلا‭ ‬فتح‭ ‬لجبهات‭ ‬المواجهة‭! ‬

هكذا‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬تواجه‭ (‬عدوها‭ ‬الصهيوني‭ ‬وحيدة‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقلصت‭ ‬أدبيات‭ ‬تعريف‭ ‬هذا‭ ‬العدو‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬عدواً‭ ‬للعرب،‭ ‬والآن‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬عدوّاً‭ ‬لـ‭(‬محور‭ ‬المقاولة‭ ‬ووحدة‭ ‬الساحات‭) ‬ليصبح‭ ‬عدواً‭ ‬لغزّة‭ ‬وحدها‭ ‬ولحماس‭! ‬وعليها‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬وحدها‭ (‬الحرب‭ ‬النازية‭ ‬الشرسة‭) ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬الكيان‭ ‬ومعه‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬عليها‭! ‬وبذلك‭ ‬إنكفأت‭ ‬مواقف‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬معها‭ ‬في‭ (‬خندق‭ ‬الوحدة‭) ‬وحيث‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬قرروا‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬وهي‭ ‬تغرق‭ ‬في‭ ‬دمها‭ ‬ودمارها‭! ‬فيما‭ ‬صوت‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬سماعه‭!‬

{ بعد‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬العربية‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬خطاب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لـ‭ (‬حزب‭ ‬إيران‭ ‬اللبناني‭) ‬وقد‭ ‬قرر‭ ‬الانكفاء‭ ‬على‭ ‬نفسه‭! ‬والتفرغ‭ ‬لحزبه‭ ‬كحزب‭ ‬سياسي‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬يتحكم‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬بكامل‭ (‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬الثلاث‭)! ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يقل‭ ‬اعتباطاً‭ ‬أن‭ (‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬معركة‭ ‬فلسطينية‭! ‬واشتعال‭ ‬جبهة‭ ‬لبنان‭ ‬رهن‭ ‬بسلوك‭ ‬إسرائيل‭ ‬تجاهه‭)! ‬وهو‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ (‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لنا‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬فلا‭ ‬تعتدوا‭ ‬علينا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭) ‬ونسي‭ ‬أن‭ ‬نشأة‭ ‬حزبه‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬‮«‬مقاومة‭ ‬المحتل‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ (‬كما‭ ‬جرى‭ ‬الادعاء‭ ‬طوال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭! ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬المحتل‮»‬‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬بطشه‭ ‬ونازيته‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والقدس‭ ‬والضفة‭! ‬وأن‭ ‬فلسطين‭ ‬كقضية‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ألا‭ ‬تسقطها‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬بل‭ ‬تزيد‭ ‬مقاومتها‭ ‬اشتعالاً،‭ ‬وليس‭ ‬هروباً‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭! ‬فكيف‭ ‬يتخلى‭ ‬عنها‭ ‬وقد‭ ‬أتاحت‭ ‬الحرب‭ ‬الضروس‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬الفرصة‭ ‬المثالية‭ ‬لإيران‭ ‬والحزب‭ ‬لإعطاء‭ ‬المصداقية‭ ‬لكل‭ ‬الخطابات‭ ‬التي‭ ‬بنى‭ ‬نفسه‭ ‬عليها‭ ‬كحزب‭ ‬إيران‭ ‬اللبناني؟‭! ‬أم‭ ‬إن‭ (‬المتاجرة‭ ‬بالمقاومة‭ ‬للمحتل‭ ‬الغاصب‭ ‬لفلسطين‭) ‬سقطت‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬مستنقع‭ (‬الانكشاف‭ ‬الأخير‭) ‬؟‭! ‬

{ حين‭ ‬يدعو‭ ‬‮«‬السيد‭ ‬حسن‮»‬‭.. ‬الكل‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية،‭ ‬ويكتفي‭ ‬هو‭ ‬وبقية‭ ‬الأذرع‭ ‬وإيران‭ ‬بالمناوشات‭ (‬الرمزية‭ ‬والاستعراضية‭) ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬اليوم،‭ ‬وساحة‭ ‬غزّة‭ ‬مفتوحة‭ ‬للمقاومة‭ (‬الحقيقية‭) ‬أن‭ ‬يتبجح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬باسم‭ ‬فلسطين‭ ‬إ‭ ‬لا‭ ‬هو‭ ‬ولا‭ ‬إيران‭ ‬لأن‭ (‬الادعاء‭ ‬بالمقاومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬والقدس‭) ‬سقط‭ ‬تماماً‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬لدى‭ ‬الكثيرين،‭ ‬ممن‭ ‬انكشفت‭ ‬لهم‭ ‬الحقيقة،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬إلا‭ ‬سقوط‭ ‬هذا‭ ‬الادعاء‭ ‬في‭ ‬نظر‭ (‬التابعين‭ ‬لإيران‭) ‬لهذا‭ ‬السبب‭! ‬وهم‭ ‬وحدهم‭ ‬الذين‭ ‬اعتقدوا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السيد‭ ‬حسن‮»‬،‭ ‬سيعلن‭ (‬قرار‭ ‬الحرب‭) ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الأخير‭ ‬وتوحيد‭ ‬الساحات‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكيان‭ ‬المحتل‭! ‬فاتضح‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خيالهم‭ ‬فقط‭! ‬فالحقيقة‭ ‬الصافية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ادعاء‭ ‬اتضحت‭ ‬منذ‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬وتشكيل‭ (‬إمارات‭ ‬المليشيات‭ ‬والطوائف‭) ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والعراق‭ ‬واليمن‭ ‬وسوريا‭! ‬وتشكيل‭ (‬الخلايا‭ ‬الطائفية‭) ‬التابعة‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭! ‬وكلها‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الفتن‭ ‬والقتل‭ ‬وزعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تلك‭ ‬وغيرها‭! ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬هدف‭ ‬نشوئها‭ ‬وليس‭ ‬مقاومة‭ ‬المحتل‭ ‬الصهيوني‭! ‬فلماذا‭ ‬إذا‭ ‬اليوم‭ ‬تحارب‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬فتفقد‭ ‬نفوذها‭ ‬و‭(‬مصالحها‭ ‬الفتنوية‭ ‬الاستراتيجية‭) ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدول،‭ ‬إن‭ ‬هي‭ ‬ضربت‭ (‬لعبة‭ ‬التخادم‭ ‬والتحالف‭ ‬القديم‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭ ‬وكيانها‭ ‬المزروع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭)‬؟‭! ‬

{ لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬محور‭ ‬المقاولة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬غزة‭ ‬وعن‭ ‬فلسطين‭ ‬وعن‭ ‬الفصيل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬المشارك‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬المحور‭! ‬فالحزب‭ ‬الذي‭ ‬صادر‭ ‬‮«‬سلاح‭ ‬المقاومة‭ ‬اللبنانية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬نشوئه‭ ‬كحزب‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الثمانينيات‭ ‬وأنهى‭ ‬تلك‭ ‬المقاومة،‭ ‬ليستفرد‭ ‬بها‭ ‬وحده‭ ‬لحساب‭ ‬المتاجرة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭! ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬انتهت‭ ‬مسرحية‭ ‬2006،‭ ‬التي‭ ‬ناصرها‭ ‬كل‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬في‭ ‬حينه،‭ ‬وحتى‭ ‬ظهور‭ ‬الحقيقة‭! ‬هو‭ ‬ذاته‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬تفرغ‭ (‬لتهريب‭ ‬خليته‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬2011‭) ‬لركوب‭ ‬موجة‭ ‬الثورة‭ ‬مع‭ ‬الإخوان‭! ‬وهو‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬رهن‭ ‬قوته‭ ‬العسكرية‭ ‬وعناصره‭ (‬لمناصرة‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وقمع‭ ‬الشعب‭ ‬والقتل‭ ‬فيه‭ ‬والتنكيل‭)! ‬وهو‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬مارس‭ (‬تجارة‭ ‬تهريب‭ ‬حبوب‭ ‬الكبتاجون‭ ‬للسعودية‭ ‬ودول‭ ‬خليجية‭ ‬أخرى‭) ‬للفتك‭ ‬بشعوبها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نشر‭ ‬المخدرات‭ ‬والمتاجرة‭ ‬بها‭! ‬بل‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬ذهب‭ (‬لقمع‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭) ‬في‭ ‬انتفاضته‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬الملالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬الثورة‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬2009،‭ ‬حين‭ ‬استدعاه‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬للمساعدة‭! ‬فهل‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬وجه‭ ‬كل‭ ‬عدائه‭ ‬للعرب‭ ‬لخدمة‭ (‬المشروع‭ ‬الإيراني‭ ‬التوسعي‭) ‬سيقف‭ ‬مع‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬شعبها‭ ‬أو‭ ‬سيقوم‭ ‬بالنصرة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لفلسطين؟‭! ‬أم‭ ‬إن‭ ‬محور‭ ‬المقاولة‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬بقيادة‭ ‬إيران،‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ (‬توظيف‭ ‬ومتاجرة‭ ‬وتوزيع‭ ‬أدوار‭) ‬والأيادي‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدم‭ ‬العربي‭ ‬والدم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتجارب‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬تحرير‭ ‬القدس‭ ‬وفلسطين‭ ‬ونصرة‭ ‬حقيقية‭ ‬لشعبها‭ ‬ومقاومتها‭ ‬؟‭! ‬الإجابة‭ ‬تتحدث‭ ‬عنها‭ ‬الوقائع‭ ‬ويحفظها‭ ‬التاريخ،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تدليس‭ ‬أو‭ ‬تكاذب‭! ‬

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