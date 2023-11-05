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فجأة.. اكتشفوا أن الحوثي ((إرهابي))..!!

11/5/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لطالما‭ ‬طالبت‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬بتصنيف‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬الهجمات‭ ‬العدوانية‭ ‬المسلحة‭ ‬ضد‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬واليمن‭ ‬الشقيق‭.‬

ولطالما‭ ‬استشهد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأمة،‭ ‬بسبب‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭ ‬من‭ ‬الجماعة‭ ‬الحوثية،‭ ‬بجانب‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬من‭ ‬عنف‭ ‬وتدمير‭ ‬ضد‭ ‬اليمن‭ ‬واليمنيين‭ ‬الأبرياء‭.‬

ولكن‭ ‬ظلت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تراوح‭ ‬مكانها‭ ‬وتتحايل،‭ ‬وتؤجل‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أطلقت‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬دفعات‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬نحو‭ ‬إسرائيل،‭ ‬عندها‭ ‬بدأت‭ ‬أصوات‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الحوثيين‮»‬‭ ‬كمنظمة‭ ‬إرهابية،‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬جديد‭ ‬باعتبارهم‭ ‬بالفعل‭ ‬حركة‭ ‬إرهابية‭.‬

يقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬عماد‭ ‬أديب‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬مقاله‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬البيان‭ ‬الإماراتية‭: ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬أن‭ ‬الحوثيين‭ ‬بنشاطهم‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬أصبحوا‭ ‬يهددون‭ ‬أمن‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬وأمن‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

يا‭ ‬الله‭.. ‬وكأن‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الآن‭ ‬فقط‭ ‬قد‭ ‬اكتشفوا‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬هي‭ ‬إرهابية،‭ ‬وتقوم‭ ‬بنشاط‭ ‬تخريبي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأنها‭ ‬ذراع‭ ‬للمشروعات‭ ‬الشريرة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬

هذه‭ ‬المرة‭ ‬ثبتت‭ ‬الرؤية‭ ‬عند‭ ‬واشنطن‭ ‬بأن‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬إرهابية،‭ ‬ليس‭ ‬لأسباب‭ ‬موضوعية،‭ ‬ولكن‭ ‬لأنها‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬لا‭ ‬تمارس‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬أو‭ ‬الإمارات،‭ ‬ولكن‭ ‬لأنها‭ ‬توجه‭ ‬أعمالها‭ ‬العسكرية‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل‭.‬

منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬ونحن‭ ‬نصرخ‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭ ‬بأن‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬حركة‭ ‬مستلبة‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية،‭ ‬وتمارس‭ ‬العدوان‭ ‬ضد‭ ‬شعبها‭ ‬أولاً،‭ ‬وضد‭ ‬جيرانها‭ ‬ثانياً،‭ ‬بأوامر‭ ‬من‭ ‬المشغل‭ ‬الرئيس‭ ‬لها،‭ ‬وهو‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬ولم‭ ‬تسمع‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬ذلك‭ ‬الصراخ‭ ‬وهذه‭ ‬الأصوات،‭ ‬وقررت‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الإرهاب‭.. ‬وحينما‭ ‬سألنا‭: ‬لماذا‭ ‬فعلتم‭ ‬ذلك؟‭ ‬جاء‭ ‬رد‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن،‭ ‬لأننا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬الحوثي‭.. ‬فهل‭ ‬أوقف‭ ‬ذلك‭ ‬مشاريع‭ ‬الحوثي؟‭ ‬الإجابة‭: ‬لا‭.. ‬ولكن‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬قبول‭ ‬الهدنة‭ ‬وتبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬هو‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تحسنت‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬والتي‭ ‬توجت‭ ‬باتفاق‭ ‬بكين‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭.‬

إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الإدارات‭ ‬التي‭ ‬تعاملت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بارتباك‭ ‬مع‭ ‬ملفات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وأخطر‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الفكر‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لهذه‭ ‬الإدارة‭ ‬أنها‭ ‬قررت‭ ‬إعطاء‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لمنطقة‭ ‬المحيط‭ ‬الباسيفيكي‭ ‬وشرق‭ ‬بحر‭ ‬الصين،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.. ‬وجاءت‭ ‬الأحداث‭ ‬تتوالى،‭ ‬لتثبت‭ ‬لفريق‭ ‬بايدن‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنظور‭. ‬وها‭ ‬هي‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬تحتل‭ ‬الصدارة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬ ‭ ‬الأوكرانية‭.. ‬حسابات‭ ‬فريق‭ ‬بايدن‭.. ‬تثبت‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬افتقارها‭ ‬إلى‭ ‬الرؤية‭ ‬العميقة،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬واشنطن،‭ ‬وتساعد‭ ‬حلفاءها‭ ‬التاريخيين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وها‭ ‬هي‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬بالأمس‭ ‬تعلن‭ ‬التفكير‭ ‬بالهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المؤقتة‭ ‬مع‭ ‬رفض‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الإسرائيلية‭..! ‬أي‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬تقول‭: ‬سنواصل‭ ‬قتلكم،‭ ‬وسنعطيكم‭ ‬بعض‭ ‬الماء‭ ‬والأكل‭ ‬والأدوية‭.. ‬فأي‭ ‬إنسانية‭ ‬وأي‭ ‬هدنة‭ ‬هذه‭..‬؟؟‭ ‬

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