إلى متى الخنوع للإرهاب الأمريكي؟!!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعبارة‭ ‬أخرى،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬فهمنا‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أرادت‭ ‬دفع‭ ‬أمريكا‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬هذه‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭.‬

بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬اكتشفنا‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬فيه‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬وعبر‭ ‬عنه‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬مواقف،‭ ‬وإنما‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬وأبلغه‭ ‬للوزراء‭ ‬العرب‭.‬

الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬أبلغ‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬ترفض‭ ‬رفضا‭ ‬تاما‭ ‬أي‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬لبضع‭ ‬ساعات‭ ‬لإدخال‭ ‬بعض‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الهزيلة‭.‬

ماذا‭ ‬يعني‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬قاله‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي؟

يعني‭ ‬ببساطة‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تقف‭ ‬بلا‭ ‬أي‭ ‬تحفظ‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وتؤيد‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬على‭ ‬أهلنا‭ ‬وأرضنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

معناه‭ ‬إن‭ ‬أمريكا‭ ‬تؤيد‭ ‬ما‭ ‬يهدف‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه‭ ‬ويفعل‭ ‬ذلك‭ ‬بالفعل‭ ‬وهو‭ ‬قتل‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لو‭ ‬استطاع‭ ‬وتسوية‭ ‬غزة‭ ‬برمتها‭ ‬بالأرض‭.‬

معناه‭ ‬إن‭ ‬أمريكا،‭ ‬كما‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني،‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬أي‭ ‬مانع‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬كل‭ ‬العرب‭ ‬إن‭ ‬أمكن‭ ‬ذلك‭.‬

الأمر‭ ‬الخطير‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يتعمد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬إبلاغ‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬مباشرة‭ ‬ووجها‭ ‬لوجه‭ ‬بهذا‭ ‬الموقف‭ ‬الهمجي‭.‬

أن‭ ‬يتعمد‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬فعل‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬لكل‭ ‬العرب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬بأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تقيم‭ ‬أي‭ ‬وزن‭ ‬أو‭ ‬اعتبار‭ ‬للعرب‭ ‬ولا‭ ‬تلتفت‭ ‬مطلقا‭ ‬لأي‭ ‬موقف‭ ‬يتبنونه‭ ‬وأي‭ ‬مطالب‭ ‬يطرحونها‭.‬

لا‭ ‬أحسب‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحديث‭ ‬عما‭ ‬يعنيه‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬استهانة‭ ‬ما‭ ‬بعدها‭ ‬استهانة‭ ‬بالعرب‭ ‬ومصالحهم‭ ‬وحتى‭ ‬أرواحهم‭. ‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬إن‭ ‬أمريكا‭ ‬بموقفها‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬تعلن‭ ‬صراحة‭ ‬العداء‭ ‬السافر‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وكل‭ ‬العرب‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬نعلم،‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬ليس‭ ‬جديدا‭ ‬ولا‭ ‬مفاجئا‭.‬

‭ ‬منذ‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى‭ ‬لبدء‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الهمجية‭ ‬الصهيونية،‭ ‬تمثل‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬أمرين‭:‬

الأول‭: ‬أعلنت‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬تدفع‭ ‬بأساطيلها‭ ‬الحربية‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬كي‭ ‬تدعم‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬وكي‭ ‬تكون‭ ‬جاهزة‭ ‬للمشاركة‭ ‬مباشرة‭

‬في‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭.‬

والثاني‭: ‬أعلنت‭ ‬أمريكا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تؤيد‭ ‬فقط‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬موقفها‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬خطوط‭ ‬حمراء‭ ‬أمام‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭.‬

ومعنى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬خطوط‭ ‬حمراء‭ ‬أمام‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬أنه‭ ‬مطلق‭ ‬السراح‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يرتكب‭ ‬ما‭ ‬يشاء‭ ‬من‭ ‬مجازر‭ ‬أو‭ ‬مذابح‭ ‬وأن‭ ‬يقتل‭ ‬كل‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬استطاع‭.. ‬وهكذا‭.‬

منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬تتخذ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مواقف‭ ‬عدائية‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬ولم‭ ‬تقم‭ ‬أي‭ ‬وزن‭ ‬أو‭ ‬اعتبار‭ ‬لعلاقات‭ ‬التحالف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المفترضة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

السؤال‭ ‬هو‭: ‬لماذا‭ ‬تفعل‭ ‬أمريكا‭ ‬هذا؟‭.. ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬موقفها‭ ‬العدائي‭ ‬هكذا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬فعل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي؟‭..

‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تقيم‭ ‬أي‭ ‬وزن‭ ‬أو‭ ‬اعتبار‭ ‬للدول‭ ‬العربية؟

الجواب‭ ‬ببساطة‭ ‬إنها‭ ‬تعرف‭ ‬بحكم‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬أنها‭ ‬مهما‭ ‬فعلت،‭ ‬فإن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لن‭ ‬تفعل‭ ‬شيئا‭ ‬لردعها‭ ‬أو‭ ‬لدفعها‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬مواقفها‭.‬

لكن‭ ‬الوضع‭ ‬اليوم‭ ‬مختلف‭. ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بأهل‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬بفلسطين‭ ‬فقط‭. ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بإرادة‭ ‬إبادة‭ ‬معلنة‭ ‬لكل‭ ‬العرب‭.‬

وأن‭ ‬يبلغ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬بكل‭ ‬هذا‭ ‬السفور،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬يمثل‭ ‬إرهابا‭ ‬سياسيا‭ ‬مباشرا‭ ‬لكل‭ ‬العرب‭.‬

السؤال‭: ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الوضع؟‭.. ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬تصمت‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬أمريكا‭ ‬بنا؟‭. ‬متى‭ ‬سنقرر‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحنا‭ ‬وحتى‭ ‬عن‭ ‬وجودنا‭ ‬وأرواحنا‭ ‬العربية؟

إلى‭ ‬متى‭ ‬هذا‭ ‬الخنوع‭ ‬للإرهاب‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬أمريكا‭ ‬علينا؟‭.‬