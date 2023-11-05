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الأمم المتحدة: انهيار زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون في أفغانستان

11/5/2023 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نُشر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬زراعة‭ ‬الخشخاش‭ ‬وإنتاج‭ ‬الأفيون‭ ‬تراجعا‭ ‬بنسبة‭ ‬95‭% ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حظرت‭ ‬سلطات‭ ‬طالبان‭ ‬ذلك‭. ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬السلطة‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬تعهدت‭ ‬بإنهاء‭ ‬إنتاج‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭. ‬وقامت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬بحظر‭ ‬زراعة‭ ‬نبتة‭ ‬الخشخاش‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬عصارتها‭ ‬لصناعة‭ ‬الأفيون‭ ‬والهيرويين‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬إن‭ ‬زراعة‭ ‬الخشخاش‭ ‬انهارت‭ ‬مع‭ ‬تراجعها‭ ‬بنحو‭ ‬95‭% - ‬من‭ ‬233‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬10800‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.
‬وانخفض‭ ‬إنتاج‭ ‬الأفيون‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬6200‭ ‬طن‭ ‬إلى‭ ‬333‭ ‬طناً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ويقدر‭ ‬محصول‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬24‭ ‬و38‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الهيروين‭ ‬القابل‭ ‬للتصدير،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬350‭ ‬إلى‭ ‬580‭ ‬طنا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وحذرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬من‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬إنسانية‭ ‬محتملة‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجتمعات‭ ‬الريفية‭ ‬الضعيفة‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬الانكماش‭ ‬المفاجئ‭ ‬لاقتصاد‭ ‬الأفيون‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬حيث‭ ‬اضطر‭ ‬المزارعون‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬محاصيل‭ ‬بديلة‭ ‬أقل‭ ‬ربحية‭ ‬بكثير‭. ‬وانخفض‭ ‬دخل‭ ‬المزارعين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬1‭.‬36‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بنسبة‭ ‬92‭% ‬ليصبح‭ ‬110‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬أفغانستان‭ ‬المتعثر‭.‬

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