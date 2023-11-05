الأمم المتحدة: انهيار زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون في أفغانستان

الأمم المتحدة: انهيار زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون في أفغانستان
التاريخ
11/5/2023 7:11:19 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قالت الأمم المتحدة في تقرير نُشر أمس الأحد إن زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون تراجعا بنسبة 95% في أفغانستان، بعد أن حظرت سلطات طالبان ذلك. منذ تولي حركة طالبان السلطة عام 2021، تعهدت بإنهاء إنتاج المخدرات في أفغانستان. وقامت في أبريل 2022 بحظر زراعة نبتة الخشخاش التي تستخدم عصارتها لصناعة الأفيون والهيرويين. وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن زراعة الخشخاش انهارت مع تراجعها بنحو 95% - من 233 ألف هكتار في نهاية عام 2022 إلى 10800 في عام 2023.
وانخفض إنتاج الأفيون أيضا من 6200 طن إلى 333 طناً في عام 2023. ويقدر محصول هذا العام بما بين 24 و38 طنا من الهيروين القابل للتصدير، مقارنة مع 350 إلى 580 طنا العام الماضي. وحذرت الوكالة الأممية من «عواقب إنسانية محتملة على العديد من المجتمعات الريفية الضعيفة» بسبب الانكماش المفاجئ لاقتصاد الأفيون في أفغانستان حيث اضطر المزارعون إلى التحول إلى محاصيل بديلة أقل ربحية بكثير. وانخفض دخل المزارعين الذي كان يقدر بنحو 1.36 مليار دولار عام 2022 بنسبة 92% ليصبح 110 ملايين دولار هذا العام، بحسب الوكالة الأممية. ويتوقع أن تؤثر هذه الخسارة في اقتصاد أفغانستان المتعثر.
MENAFN05112023000055011008ID1107376131
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.