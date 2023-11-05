معاقبة مسؤولين في كوبا بعد فوز زيّ تنكّري بشخصية هتلر في مسابقة هالوين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلن‭ ‬المعهد‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬هيئة‭ ‬الروك‭ ‬الكوبية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬البرمجة‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬فيما‭ ‬صُرِف‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬المختصان‭ ‬اللذان‭ ‬نسّقا‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‮»‬‭. ‬واتُخِذت‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬تأديبية‮»‬‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬أربعة‭ ‬مسؤولين‭ ‬آخرين‭. ‬

وفاز‭ ‬مشارك‭ ‬متنكّر‭ ‬بشخصية‭ ‬هتلر‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬للحفلة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مكسيم‭ ‬روك‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬هافانا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭. ‬

وأشار‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬كوبا‭ ‬ديبايت‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬الموالي‭ ‬للحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتفال‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬أقيم‭ ‬وسط‭ ‬‮«‬التصفيق‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬أن‭ ‬أثار‭ ‬‮«‬انتقادات‭ ‬وجدلاً‭ ‬انتشر‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والرأي‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

وعاودت‭ ‬الصالة‭ ‬التي‭ ‬أقيم‭ ‬فيها‭ ‬الاحتفال‭ ‬أنشطتها‭ ‬السبت‭ ‬بعدما‭ ‬أقفلت‭ ‬منذ‭ ‬الحادث‭. ‬