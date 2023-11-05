معاقبة مسؤولين في كوبا بعد فوز زيّ تنكّري بشخصية هتلر في مسابقة هالوين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عوقِب سبعة مسؤولين كوبيين بعد فوز زيّ تنكّري على شكل أدولف هتلر بالجائزة الكبرى في حفلة بمناسبة عيد الهالوين، ما أثار انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد معهد الموسيقى الكوبي يوم السبت.
وأعلن المعهد عبر «فيسبوك» أن «نائب مدير هيئة الروك الكوبية المسؤولة عن البرمجة أقيل من منصبه فيما صُرِف من المؤسسة المختصان اللذان نسّقا هذا النشاط». واتُخِذت «إجراءات تأديبية» في حق أربعة مسؤولين آخرين.
وفاز مشارك متنكّر بشخصية هتلر بالجائزة الأولى للحفلة التي أقيمت في مركز مكسيم روك الثقافي في هافانا في 28 أكتوبر الفائت.
وأشار موقع «كوبا ديبايت» الإخباري الموالي للحكومة إلى أن احتفال توزيع الجوائز أقيم وسط «التصفيق» لكنه ما لبث أن أثار «انتقادات وجدلاً انتشر عبر وسائل الإعلام والرأي العام».
وعاودت الصالة التي أقيم فيها الاحتفال أنشطتها السبت بعدما أقفلت منذ الحادث.
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