Monday, 06 November 2023 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معاقبة مسؤولين في كوبا بعد فوز زيّ تنكّري بشخصية هتلر في مسابقة هالوين

11/5/2023 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عوقِب‭ ‬سبعة‭ ‬مسؤولين‭ ‬كوبيين‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬زيّ‭ ‬تنكّري‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أدولف‭ ‬هتلر‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الهالوين،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬معهد‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكوبي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وأعلن‭ ‬المعهد‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬هيئة‭ ‬الروك‭ ‬الكوبية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬البرمجة‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬فيما‭ ‬صُرِف‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬المختصان‭ ‬اللذان‭ ‬نسّقا‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‮»‬‭. ‬واتُخِذت‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬تأديبية‮»‬‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬أربعة‭ ‬مسؤولين‭ ‬آخرين‭. ‬

وفاز‭ ‬مشارك‭ ‬متنكّر‭ ‬بشخصية‭ ‬هتلر‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬للحفلة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مكسيم‭ ‬روك‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬هافانا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭. ‬

وأشار‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬كوبا‭ ‬ديبايت‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬الموالي‭ ‬للحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتفال‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬أقيم‭ ‬وسط‭ ‬‮«‬التصفيق‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬أن‭ ‬أثار‭ ‬‮«‬انتقادات‭ ‬وجدلاً‭ ‬انتشر‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والرأي‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

وعاودت‭ ‬الصالة‭ ‬التي‭ ‬أقيم‭ ‬فيها‭ ‬الاحتفال‭ ‬أنشطتها‭ ‬السبت‭ ‬بعدما‭ ‬أقفلت‭ ‬منذ‭ ‬الحادث‭. ‬

MENAFN05112023000055011008ID1107376130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث