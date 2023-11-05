غزة.. استشهاد ((أبو شادي)) بائع حلويات الفقراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مفلح‭ ‬أبو‭ ‬عياش،‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬حي‭ ‬الزيتون،‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬عنيفا‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬استهدف‭ ‬مباني‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬صاحب‭ ‬أكبر‭ ‬وأشهر‭ ‬محل‭ ‬حلويات‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬أبو‭ ‬شادي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬ببيع‭ ‬منتجاته،‭ ‬خاصة‭ ‬الكنافة‭ ‬النابلسية،‭ ‬بسعر‭ ‬مخفض‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬مجانا‭ ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬المال‭. ‬

وتابع‭ ‬أبو‭ ‬عياش‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬طال‭ ‬منزل‭ ‬أبو‭ ‬شادي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتله‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبنائه‭ ‬وأحفاده،‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬العائلة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬شاهد‭ ‬العيان‭ ‬أن‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة،‭ ‬بجانب‭ ‬حزنهم‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تضاعف‭ ‬حزنهم‭ ‬على‭ ‬رحيل‭ ‬أبو‭ ‬شادي‭ ‬خصيصا،‭ ‬لأنه‭ ‬معروف‭ ‬بينهم‭ ‬بـ«بائع‭ ‬حلويات‭ ‬الغلابة‮»‬‭ ‬وجالب‭ ‬السعادة‭ ‬للفقراء،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يبيع‭ ‬أطباق‭ ‬الحلوى‭ ‬بنصف‭ ‬ثمنها،‭ ‬ومجانا‭ ‬لمن‭ ‬ليست‭ ‬معه‭ ‬أموال‭. ‬

وتابع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬شادي‭ ‬اسمه‭ ‬مسعود‭ ‬القطاطي،‭ ‬ولقب‭ ‬بـ‭(‬أبو‭ ‬شادي‭) ‬تيمنا‭ ‬بابنه‭ ‬الأكبر‭ ‬شادي‭ ‬مدرس‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬الاسم‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬على‭ ‬محله‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬شادي‭ ‬معروف‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬وكان‭ ‬الناس‭ ‬يقفون‭ ‬على‭ ‬محله‭ ‬بالطوابير‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أشهى‭ ‬الحلويات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشغلوا‭ ‬بالهم‭ ‬بثمنها،‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬يرضى‭ ‬بأي‭ ‬مبلغ‭ ‬يدفعه‭ ‬له‭ ‬الزبون،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬فلا‭ ‬مشكلة‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬أبو‭ ‬شادي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬إعلامية‭ ‬سابقة‭ ‬إن‭ ‬مبدأه‭ ‬هو‭ ‬‮«‬دع‭ ‬الفقير‭ ‬يأكل‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬يراعي‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬القطاع‭.‬