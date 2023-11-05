أرقام قياسية للصالون الدولي للكتاب بالجزائر في دورته السادسة والعشرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬محمد‭ ‬إقرب‭ ‬مدير‭ ‬الصالون‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬بقاعة‭ ‬طاسيلي‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬المعارض‭ ‬إن‭ ‬دورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالا‭ ‬قياسيا‭ ‬لم‭ ‬يُسجل‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬سابقة‭ ‬بلغ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬زائر‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ذروة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬المعرض‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لاندلاع‭ ‬ثورة‭ ‬التحرير‭ ‬الجزائرية‭ ‬عام‭ ‬1954‭. ‬

ونظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬دورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬إفريقيا‭ ‬تكتب‭ ‬المستقبل‭) ‬وكرمت‭ ‬اسم‭ ‬الزعيم‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬نيلسون‭ ‬مانديلا‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الأدبية‭ ‬الإفريقية‭ ‬البارزة‭. ‬

وقال‭ ‬إقرب‭: ‬‮«‬عرف‭ ‬الصالون‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬مشاركة‭ ‬قياسية،‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬وأن‭ ‬سُجلت‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة،‭ ‬1283‭ ‬عارضا‭ ‬يمثلون‭ ‬60‭ ‬بلدا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬18‭ ‬بلدا‭ ‬إفريقيا‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬عناوين‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬عُرضت‭ ‬فاق‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬عنوان‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭. ‬

وشهدت‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬مشاركة‭ ‬230‭ ‬ضيفا‭ ‬من‭ ‬كُتاب‭ ‬ومؤرخين‭ ‬وباحثين‭ ‬وأكاديميين‭. ‬