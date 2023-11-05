((التغذية العلاجية)).. ندوة صحية لجمعية النور للبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت جمعية النور للبر ندوة تثقيفية صحية تحت عنوان التغذية العلاجية بالتعاون مع مركز MNT للتغذية العلاجية في مقر الجمعية صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023م، وقد حرص عدد من العضوات على حضور هذه الندوة لأهميتها، حيث اشتمل البرنامج على محاضرات توعوية صحية قدمها الأخصائيون من المركز.
إن هدف الجمعية من إقامة هذه المحاضرات هو زيادة وعي الفرد والمجتمع بأهمية اتباع الأساليب الصحية في أنماط العيش ولاسيما في مجال التغذية، والذي يعد بؤرة التحكم في صحة الانسان، كما أن مثل هذه المحاضرات الصحية التوعوية باءت ضرورية في ظل وقتنا الحالي وأساليب العيش التي أضحت مختلفة وأصبحت سيئة نوعاً ما عند فئات كثيرة من المجتمع، لذا وجب إعادة التثقيف والتوعية بأهمية الحفاظ على أساليب التغذية الصحية، حيث قدم اختصاصيو التغذية العديد من المعلومات التي أثروا بها الحضور والمتعلقة بأساليب التغذية الصحية، كما وناقشوا بعض المفاهيم والمعلومات الخاطئة المتداولة بين الأفراد حول أساليب التغذية الصحية..
وقالت حنان سيف رئيسة لجنة العلاقات العامة واللجنة الإعلامية: لا طالما حرصت جمعية النور للبر على تنظيم المحاضرات التي تواكب حاجات الفرد والمجتمع، حيث أن التغذية من أهم أسباب الصحة المجتمعية، وبصلاح التغذية ستصلح صحة الأفراد التي سيأتي مردودها إيجاباً على جميع المستويات.. وانني ومن هذا المنطلق أشكر رئيسة جمعية النور للبر الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة على حرصها الدائم واهتمامها بزيادة الوعي الصحي لدى منتسبات الجمعية من خلال تنظيمها لهذه المحاضرات الثرية بالمعلومات الصحية التي تسهم في تغيير أساليب العيش وأنماطه الى أساليب صحية، كما وتسهم في زيادة الثقافة الصحية كذلك.
MENAFN05112023000055011008ID1107376127
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.