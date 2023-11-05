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((التغذية العلاجية)).. ندوة صحية لجمعية النور للبر

11/5/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬جمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭ ‬ندوة‭ ‬تثقيفية‭ ‬صحية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز MNT للتغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجمعية‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م،‭ ‬وقد‭ ‬حرص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العضوات‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬لأهميتها،‭ ‬حيث‭ ‬اشتمل‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬محاضرات‭ ‬توعوية‭ ‬صحية‭ ‬قدمها‭ ‬الأخصائيون‭ ‬من‭ ‬المركز‭.‬

إن‭ ‬هدف‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرات‭ ‬هو‭ ‬زيادة‭ ‬وعي‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع‭ ‬بأهمية‭ ‬اتباع‭ ‬الأساليب‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬العيش‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬بؤرة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬الانسان،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرات‭ ‬الصحية‭ ‬التوعوية‭ ‬باءت‭ ‬ضرورية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي‭ ‬وأساليب‭ ‬العيش‭ ‬التي‭ ‬أضحت‭ ‬مختلفة‭ ‬وأصبحت‭ ‬سيئة‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‭ ‬عند‭ ‬فئات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬لذا‭ ‬وجب‭ ‬إعادة‭ ‬التثقيف‭ ‬والتوعية‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أساليب‭ ‬التغذية‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬اختصاصيو‭ ‬التغذية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬أثروا‭ ‬بها‭ ‬الحضور‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بأساليب‭ ‬التغذية‭ ‬الصحية،‭ ‬كما‭ ‬وناقشوا‭ ‬بعض‭ ‬المفاهيم‭ ‬والمعلومات‭ ‬الخاطئة‭ ‬المتداولة‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬حول‭ ‬أساليب‭ ‬التغذية‭ ‬الصحية‭..‬

وقالت‭ ‬حنان‭ ‬سيف‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬واللجنة‭ ‬الإعلامية‭: ‬لا‭ ‬طالما‭ ‬حرصت‭ ‬جمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬المحاضرات‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬حاجات‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬التغذية‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬الصحة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وبصلاح‭ ‬التغذية‭ ‬ستصلح‭ ‬صحة‭ ‬الأفراد‭ ‬التي‭ ‬سيأتي‭ ‬مردودها‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭.. ‬وانني‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أشكر‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬حرصها‭ ‬الدائم‭ ‬واهتمامها‭ ‬بزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬لدى‭ ‬منتسبات‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيمها‭ ‬لهذه‭ ‬المحاضرات‭ ‬الثرية‭ ‬بالمعلومات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬أساليب‭ ‬العيش‭ ‬وأنماطه‭ ‬الى‭ ‬أساليب‭ ‬صحية،‭ ‬كما‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الثقافة‭ ‬الصحية‭ ‬كذلك‭.‬

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