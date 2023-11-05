((كراون بلازا)) ينظم زيارة لدار يوكو لرعاية الوالدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم فندق كراون بلازا البحرين مؤخرًا زيارة لدار يوكو لرعاية الوالدين، بهدف تعزيز التواصل ومشاركة التجارب مع كبار السن المرتادين للمركز.
بدأت الزيارة بمجموعة مختلفة من الألعاب والأنشطة التي شارك فيها الزملاء وكبار السن بحماس كبير في مسابقات ودية، مما أثار البهجة وامتلأ المركز بأصوات الضحك والمرح حيث اجتمعت الأجيال معًا وتواصلت الروابط عبر هذه الألعاب التي أعادت الذكريات الجميلة لكبار السن وخلقت لهم ذكريات جديدة معاً.
بالإضافة إلى الألعاب والمسابقات التفاعلية استمع فريق فندق كراون بلازا إلى القصص الرائعة التي تم مشاركتها ذلك اليوم، حيث أن الحكمة والخبرات التي تم سردها خلقت جوًا من الاحترام والتقدير الحقيقي للتراث الغني الذي يحمله كبار السن.
وأعرب الجميع عن امتنانهم العميق للحظات الممتعة التي لا تنسى والتي تمت مشاركتها من القلب إلى القلب.
تبع ذلك جولة في الدار وأقسامه المتنوعة، حيث شهد فريق فندق كراون بلازا عن كثب الرعاية المقدمة لكبار السن، واستلهموا الجهود الدؤوبة التي بذلها الموظفون المتفانون في خدمتهم وشغفهم لتعزيز حياة ورفاهية مرتادي الدار.
وفي حديثه نيابة عن فندق كراون بلازا قال المدير العام شربل حنا: «يشرفنا أن تتاح لنا الفرصة لقضاء وقت ممتع مع المقيمين في دار يوكو لرعاية الوالدين.
وكانت الزيارة شهادة على التزامنا بخدمة مجتمعاتنا وتعزيز الروابط الهادفة. نحن ممتنون لكرم الضيافة الذي حظينا به خلال فترة وجودنا هناك ونتطلع إلى الاستمرار في إحداث تأثير إيجابي في حياة كبار السن».
بالإضافة إلى ذلك، يود فريق فندق كراون بلازا أن يعرب عن امتنانه العميق للدار لترحيبه بالفريق والسماح لهم بالمشاركة في هذا النشاط المهم لكبار السن.
وقد أظهرت الزيارة تفانينا المستمر في بناء علاقات أقوى مع المجتمع المحلي والتزامنا الثابت بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
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