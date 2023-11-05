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((كراون بلازا)) ينظم زيارة لدار يوكو لرعاية الوالدين

11/5/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرًا‭ ‬زيارة‭ ‬لدار‭ ‬يوكو‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬ومشاركة‭ ‬التجارب‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬المرتادين‭ ‬للمركز‭.‬

بدأت‭ ‬الزيارة‭ ‬بمجموعة‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬الزملاء‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬بحماس‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬ودية،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬البهجة‭ ‬وامتلأ‭ ‬المركز‭ ‬بأصوات‭ ‬الضحك‭ ‬والمرح‭ ‬حيث‭ ‬اجتمعت‭ ‬الأجيال‭ ‬معًا‭ ‬وتواصلت‭ ‬الروابط‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬التي‭ ‬أعادت‭ ‬الذكريات‭ ‬الجميلة‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬وخلقت‭ ‬لهم‭ ‬ذكريات‭ ‬جديدة‭ ‬معاً‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬التفاعلية‭ ‬استمع‭ ‬فريق‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬إلى‭ ‬القصص‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬مشاركتها‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الحكمة‭ ‬والخبرات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬سردها‭ ‬خلقت‭ ‬جوًا‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬والتقدير‭ ‬الحقيقي‭ ‬للتراث‭ ‬الغني‭ ‬الذي‭ ‬يحمله‭ ‬كبار‭ ‬السن‭. ‬

وأعرب‭ ‬الجميع‭ ‬عن‭ ‬امتنانهم‭ ‬العميق‭ ‬للحظات‭ ‬الممتعة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬والتي‭ ‬تمت‭ ‬مشاركتها‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬إلى‭ ‬القلب‭.‬

تبع‭ ‬ذلك‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬وأقسامه‭ ‬المتنوعة،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬فريق‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬الرعاية‭ ‬المقدمة‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬واستلهموا‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الموظفون‭ ‬المتفانون‭ ‬في‭ ‬خدمتهم‭ ‬وشغفهم‭ ‬لتعزيز‭ ‬حياة‭ ‬ورفاهية‭ ‬مرتادي‭ ‬الدار‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬شربل‭ ‬حنا‭: ‬‮«‬يشرفنا‭ ‬أن‭ ‬تتاح‭ ‬لنا‭ ‬الفرصة‭ ‬لقضاء‭ ‬وقت‭ ‬ممتع‭ ‬مع‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬يوكو‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭. ‬

وكانت‭ ‬الزيارة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بخدمة‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الهادفة‭. ‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬لكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬الذي‭ ‬حظينا‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجودنا‭ ‬هناك‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬كبار‭ ‬السن‮»‬‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يود‭ ‬فريق‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬أن‭ ‬يعرب‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬العميق‭ ‬للدار‭ ‬لترحيبه‭ ‬بالفريق‭ ‬والسماح‭ ‬لهم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬المهم‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭. ‬

وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬الزيارة‭ ‬تفانينا‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬أقوى‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬والتزامنا‭ ‬الثابت‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭.‬

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