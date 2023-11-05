الأهلي يصالح جماهيره بثلاثية في الرياض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتغلب‭ ‬الاهلي‭ ‬3‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الرياض،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ12‭ ‬للمسابقة،‭ ‬ليتقدم‭ ‬للمربع‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬البطولة‭.‬

وافتتح‭ ‬فراس‭ ‬البريكان‭ ‬التسجيل‭ ‬مبكرا‭ ‬للأهلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬الإسباني‭ ‬الشاب‭ ‬جابرييل‭ ‬فيجا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬26

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬عزز‭ ‬النجم‭ ‬الجزائري‭ ‬المخضرم‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬تقدم‭ ‬الأهلي،‭ ‬بعدما‭ ‬أضاف‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬52

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثامن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬وحيد‭ ‬و3‭ ‬هزائم،‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بفارق‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬الهلال‭ (‬المتصدر‭).‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬الرياض،‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬خسارته‭ ‬السابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلين،‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬