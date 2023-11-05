الأهلي يصالح جماهيره بثلاثية في الرياض

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- Akhbar Al Khaleej) الرياض - (د ب أ): صالح الأهلي جماهيره وتعافى من خسارته الموجعة أمام الهلال في المرحلة الماضية ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، بعدما حقق فوزا كبيرا على الرياض.
وتغلب الاهلي 3 / صفر على ضيفه الرياض، أمس الأحد، في المرحلة الـ12 للمسابقة، ليتقدم للمربع الذهبي في جدول ترتيب البطولة.
وافتتح فراس البريكان التسجيل مبكرا للأهلي في الدقيقة الثانية، فيما أضاف الإسباني الشاب جابرييل فيجا الهدف الثاني في الدقيقة .26
وفي الشوط الثاني، عزز النجم الجزائري المخضرم رياض محرز تقدم الأهلي، بعدما أضاف الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة .52
وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق فوزه الثامن هذا الموسم في المسابقة مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، إلى 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق 8 نقاط خلف الهلال (المتصدر).
في المقابل، توقف رصيد الرياض، الذي نال خسارته السابعة هذا الموسم في البطولة مقابل 3 انتصارات وتعادلين، إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.
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