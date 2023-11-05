الاتحاد والعين يبحثان عن حسم التأهل.. والنصر للاقتراب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتربع‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬ايه‭ ‬جي‭ ‬أم‭ ‬كاي‭ ‬الأوزبكي‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬وعلى‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬1-0،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬اعتباره‭ ‬فائزاً‭ ‬على‭ ‬سيباهان‭ ‬الإيراني‭ ‬3‭-‬0‭ ‬بعدما‭ ‬قام‭ ‬الاخير‭ ‬بوضع‭ ‬تمثال‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬ملعبه‭ ‬للجنرال‭ ‬الايراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬قتله‭ ‬الامريكيون‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بينما‭ ‬يحتل‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬وصافة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬بعدما‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬سيباهان‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬ثم‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ايه‭ ‬جي‭ ‬ام‭ ‬كاي‭ ‬2-1،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬0‭-‬1‭.‬

ويحتاج‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬او‭ ‬خسارة‭ ‬سيباهان‭ ‬امام‭ ‬اولماليك‭ ‬لضمان‭ ‬تأهله‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬الى‭ ‬الادوار‭ ‬الاقصائية‭.‬

وتراجعت‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬لكنه‭ ‬يطمح‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬تلك‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬والعودة‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬ستضعه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

ويبرز‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬نجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة،‭ ‬ومواطنه‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رومارينيو‭ ‬داسيلفا،‭ ‬ومواطنه‭ ‬إيغور‭ ‬كورنادو‭ ‬والإيطالي‭ ‬لويز‭ ‬فيليبي‭ ‬وعبدالله‭ ‬المعيوف‭ ‬وفيصل‭ ‬الغامدي‭ ‬وزكريا‭ ‬هوساوي‭.‬

أما‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬فهو‭ ‬يعتبر‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العراقي‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬ويأمل‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬ظروف‭ ‬ضيفه‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬ليبقى‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يتطلع‭ ‬العين‭ ‬الى‭ ‬تجديد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الفيحاء‭ ‬السعودي‭ ‬وحسم‭ ‬تأهله‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬المدينة‭ ‬المجمعة‭ ‬الرياضية‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭.‬

وكان‭ ‬العين‭ ‬تخطى‭ ‬الفيحاء‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الذهاب‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬ويبتعد‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬باختاكور‭ ‬الأوزبكي‭ ‬والفيحاء‭ ‬وآهال‭ ‬التركماني‭. ‬ويحتاج‭ ‬العين‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬منافسَيه‭ ‬باختاكور‭ ‬وأهال‭ ‬اللذين‭ ‬يتواجهان‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اخرى‭ ‬للعبور‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬استعدادات‭ ‬بطل‭ ‬2003‭ ‬جيدة‭ ‬للفيحاء‭ ‬بعد‭ ‬فقدانه‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الاماراتي‭ ‬امام‭ ‬الوصل‭ ‬بخسارته‭ ‬1‭-‬3‭.‬

وقال‭ ‬الهولندي‭ ‬الفريد‭ ‬شرودر‭ ‬مدرب‭ ‬العين‭: ‬‮«‬خسرنا‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬لعبناها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات،‭ ‬وعلينا‭ ‬استعادة‭ ‬مستوانا‭ ‬الذي‭ ‬كنا‭ ‬عليه‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬





الهلال‭ ‬والنصر‭ ‬للاقتراب

يبحث‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬انتصار‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬ثقيلاً‭ ‬على‭ ‬مومباي‭ ‬سيتي‭ ‬الهندي،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬شيري‭ ‬شيف‭ ‬الرياضي‭ ‬بمدينة‭ ‬بون‭ ‬الهندية،‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬

وكان‭ ‬الهلال‭ ‬اكتسح‭ ‬مضيفه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬بنصف‭ ‬دزينة‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬سيكون‭ ‬سالكاً‭ ‬أمامه‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬سهل‭ ‬يقربه‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

ويتصدر‭ ‬الهلال‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬نافباخور‭ ‬الأوزبكي‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬معه‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬على‭ ‬نساجي‭ ‬مازندران‭ ‬الإيراني‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬ثم‭ ‬يتخم‭ ‬شباك‭ ‬مومباي‭ ‬6‭-‬0،‭ ‬بينما‭ ‬يقبع‭ ‬مومباي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النقاط‭ ‬والأهداف‭.‬

ويتفوق‭ ‬الهلال‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬النواحي،‭ ‬وسيكون‭ ‬تركيزه‭ ‬منصباً‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬المباراة‭ ‬مبكراً،‭ ‬لإراحة‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬تأهباً‭ ‬لمواجهة‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وسيعتمد‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬الخماسي‭ ‬الأجنبي‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬والبرازيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬فيليبي‭ ‬ومواطنه‭ ‬ميشايل‭ ‬ديلغادو‭ ‬والبرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭ ‬والسنغالي‭ ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬محمد‭ ‬العويس‭ ‬وسعود‭ ‬عبدالحميد‭ ‬ومحمد‭ ‬كنو‭ ‬وسالم‭ ‬الدوسري‭ ‬وبقية‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭.‬

ويستهدف‭ ‬النصر‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬جديدة،‭ ‬يتمسك‭ ‬بها‭ ‬بالصدارة‭ ‬ويقترب‭ ‬فيها‭ ‬كثيرًا‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬تأهله،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفًا‭ ‬على‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭. ‬ويحتل‭ ‬النصر‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بيرسيبوليس‭ ‬الايراني‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬ان‭ ‬يخسر‭ ‬امام‭ ‬الاستقلال‭ ‬الطاجيسكتاني‭ ‬كي‭ ‬يضمن‭ ‬نظريا‭ ‬تأهله،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬الدحيل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بالمجموعة‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭.‬

ويقدم‭ ‬النصر‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المشاركات‭ ‬المحلية‭ ‬والقارية،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬وسيكون‭ ‬تركيزه‭ ‬منصباً‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬دون‭ ‬سواه‭ ‬ليبقى‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

ويمتلك‭ ‬النصر‭ ‬أسماء‭ ‬كبيرة‭ ‬ومميزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراكز‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬ومواطنه‭ ‬أوتافيو‭ ‬والبرازيلي‭ ‬تاليسكا‭ ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬والإيفواري‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا‭ ‬والكرواتي‭ ‬مارسيلو‭ ‬بروزوفيتش‭ ‬والإسباني‭ ‬إيميريك‭ ‬لابورت‭ ‬وعبدالله‭ ‬الخيبري‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬غريب‭ ‬وعبدالإله‭ ‬العمري‭.‬





الشارقة‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بالصدارة

ويدافع‭ ‬الشارقة‭ ‬الاماراتي‭ ‬عن‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ناساف‭ ‬الأوزبكي‭ ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬صعوبة‭ ‬بالغة‭ ‬قبل‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬الشارقة‭ ‬سهلة،‭ ‬قياسا‭ ‬بمجريات‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬التي‭ ‬أهدر‭ ‬خلالها‭ ‬لاعب‭ ‬ناساف‭ ‬عزيز‭ ‬بك‭ ‬امانوف‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع،‭ ‬ليهدي‭ ‬الصدارة‭ ‬للشارقة‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬الاوزبكي‭.‬

ويطمح‭ ‬الشارقة‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادل‭ ‬الى‭ ‬تجنب‭ ‬الهزيمة‭ ‬التي‭ ‬ستعني‭ ‬استعادة‭ ‬ناساف‭ ‬الصدارة‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬يأمل‭ ‬السدّ‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفًا‭ ‬على‭ ‬الفيصلي‭ ‬الاردني‭ ‬الذي‭ ‬يتذيّل‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬