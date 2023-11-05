سيراميكا: القندوسي لن يعود إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬معتز‭ ‬البطاوي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لإذاعة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وراء‭ ‬تألق‭ ‬الجزائري‭ ‬أحمد‭ ‬القندوسي‭ ‬مع‭ ‬سيراميكا‭ ‬منذ‭ ‬إعارته‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬هو‭ ‬حالة‭ ‬التحرر‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬له‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬أيمن‭ ‬الرمادي‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬القندوسي‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬كاملة‭ ‬مع‭ ‬الأهلي،‭ ‬اللاعب‭ ‬يشارك‭ ‬بحرية‭ ‬أكثر‭ ‬وأثبت‭ ‬نفسه‭ ‬للجميع،‭ ‬هو‭ ‬بالفعل‭ ‬لاعب‭ ‬ممتاز‭ ‬أخلاقيا‭ ‬وفنيا،‭ ‬إعارته‭ ‬معنا‭ ‬لمدة‭ ‬عام،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬بند‭ ‬ينص‭ ‬بأحقية‭ ‬الأهلي‭ ‬قطع‭ ‬الاعارة،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أولوية‭ ‬بيع‭ ‬لصالح‭ ‬سيراميكا‮»‬‭.‬