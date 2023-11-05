سيراميكا: القندوسي لن يعود إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية

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- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - (د ب أ): كشف معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا المصري لكرة القدم موقف الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق من العودة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال معتز البطاوي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أمس الأحد إن السبب الرئيسي وراء تألق الجزائري أحمد القندوسي مع سيراميكا منذ إعارته من الأهلي هو حالة التحرر التي يمنحها له المدير الفني للفريق أيمن الرمادي داخل الملعب.
وأضاف: «القندوسي لم يحصل على فرصة كاملة مع الأهلي، اللاعب يشارك بحرية أكثر وأثبت نفسه للجميع، هو بالفعل لاعب ممتاز أخلاقيا وفنيا، إعارته معنا لمدة عام، ولا يوجد بند ينص بأحقية الأهلي قطع الاعارة، ولا يوجد أولوية بيع لصالح سيراميكا».
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