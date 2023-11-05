السجن10 سنوات لآسيوي سقط في كمين بيع المخدرات لمصدر سري

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- Akhbar Al Khaleej) عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية آسيويا بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار والإبعاد بعد القبض عليه بحيازته مواد مخدرة أثناء عملية بيعها لمصدر سري، حيث سقط في قبضة إدارة مكافحة المخدرات عن طريق كمين عثر خلاله على أكثر من كيس يحتوي على الشبو بالإضافة إلى حبوب مخدرة ومبالغ مالية.
وكانت بداية الواقعة بتلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم بالترتيب والاشتراك في عمليات بيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومة وتم التوصل إلى المتهم عن طريق مصدر سري وطدت العلاقة معه واتفق معه على شراء مواد مخدرة الشبو مقابل 150 دينارا وتم الاتفاق على التسليم في منطقة السلمانية وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال الشرطة.
وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور، وتم استخدام القوة للسيطرة عليه والتوجه إلى سكنه وبتفتيشه عثرت قوات الأمن على كمية من النبات المخدر، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد بأنه يتسلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها بالاتفاق مع آخر، وبموجب أمر التفتيش الصادر بحق المتهم تم التوجه إلى منزله وعثر على 15 كيساً بها مخدر الشبو وعدد من الحبوب المخدرة ومبالغ مالية حصيلة عملية البيع والترويج، فأسندت النيابة إليه أنه حاز وأحرز في غير الأحوال المرخص بها المادة المخدرة بقصد التعاطي، وقضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
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