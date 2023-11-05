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السجن10 سنوات لآسيوي سقط في كمين بيع المخدرات لمصدر سري

11/5/2023 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬آسيويا‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬والغرامة‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬والإبعاد‭ ‬بعد‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬بحيازته‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬بيعها‭ ‬لمصدر‭ ‬سري،‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كمين‭ ‬عثر‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كيس‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬الشبو‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حبوب‭ ‬مخدرة‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية‭.‬

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬بتلقي‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬بقيام‭ ‬المتهم‭ ‬بالترتيب‭ ‬والاشتراك‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وأكدت‭ ‬التحريات‭ ‬صحة‭ ‬المعلومة‭ ‬وتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مصدر‭ ‬سري‭ ‬وطدت‭ ‬العلاقة‭ ‬معه‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬الشبو‭ ‬مقابل‭ ‬150‭ ‬دينارا‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬التسليم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السلمانية‭ ‬وتمت‭ ‬الجريمة‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭.‬

وتم‭ ‬ضبط‭ ‬المتهم‭ ‬وبحوزته‭ ‬المبلغ‭ ‬المصور،‭ ‬وتم‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬للسيطرة‭ ‬عليه‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬سكنه‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬عثرت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬النبات‭ ‬المخدر،‭ ‬وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬المخدرات‭ ‬أفاد‭ ‬بأنه‭ ‬يتسلمها‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬يتم‭ ‬تحديدها‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬آخر،‭ ‬وبموجب‭ ‬أمر‭ ‬التفتيش‭ ‬الصادر‭ ‬بحق‭ ‬المتهم‭ ‬تم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬كيساً‭ ‬بها‭ ‬مخدر‭ ‬الشبو‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬المخدرة‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية‭ ‬حصيلة‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬والترويج،‭ ‬فأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬إليه‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي،‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بسجن‭ ‬المتهم‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ومصادرة‭ ‬المضبوطات‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعاده‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬

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