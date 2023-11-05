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بعد ثبوت كيدية البلاغ.. براءة مدير مطعم ومساعدته من الاتجار في 4 عاملات

11/5/2023 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برأت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬مدير‭ ‬مطعم‭ ‬ومساعدته‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬عاملات،‭ ‬وألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهمين‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬للمحكمة‭ ‬كيدية‭ ‬البلاغ‭ ‬بسبب‭ ‬مستحقات‭ ‬مالية‭ ‬متأخرة‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬يمتلكن‭ ‬هواتفهن‭ ‬الخاصة‭ ‬ويستطعن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مسكنهن‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭ ‬وهذا‭ ‬ينافي‭ ‬القول‭ ‬الذي‭ ‬أفادن‭ ‬به‭ ‬سابقاً‭ ‬بأنهن‭ ‬تحت‭ ‬الاحتجاز‭ ‬القسري‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬مفتش‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بزيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬لأحد‭ ‬المطاعم‭ ‬بمنطقة‭ ‬العدلية،‭ ‬وفوجئ‭ ‬باستغاثة‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬والرابعة،‭ ‬واللاتي‭ ‬أبلغنه‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معهن‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬المطعم‭ ‬لتقديم‭ ‬الطعام‭ ‬للزبائن‭ ‬بأجر‭ ‬شهري‭ ‬300‭ ‬دينار،‭ ‬لكن‭ ‬تبين‭ ‬لهن‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬المطعم‭ ‬ومساعدته‭ ‬قد‭ ‬أجبرهن‭ ‬على‭ ‬مجالسة‭ ‬الزبائن‭.‬

وقد‭ ‬تمثل‭ ‬فعل‭ ‬الإكراه‭ ‬في‭ ‬تعدي‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬والرابعة‭ ‬لرفضهما‭ ‬الجلوس‭ ‬مع‭ ‬الزبائن‭ ‬وحجز‭ ‬جوازات‭ ‬سفرهما‭ ‬لدى‭ ‬المتهم‭ ‬الأول،‭ ‬وقاما‭ ‬بمنعهما‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬السكن‭ ‬وأغلقا‭ ‬عليهما‭ ‬الباب‭ ‬بالمفتاح،‭ ‬بينما‭ ‬سمحا‭ ‬لهما‭ ‬فقط‭ ‬بالخروج‭ ‬للعمل‭ ‬أو‭ ‬التسوق‭ ‬تحت‭ ‬مراقبة‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬حصولهن‭ ‬على‭ ‬الراتب‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬الإكراميات‭ ‬التي‭ ‬يتحصلن‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬والعمل‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬يوميا‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجازات،‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬بأنها‭ ‬تتحصل‭ ‬من‭ ‬عملها‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحرير‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬لها‭ ‬بذلك،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إجبارها‭ ‬على‭ ‬الجلوس‭ ‬مع‭ ‬الزبائن‭ ‬دون‭ ‬رغبتها‭ ‬وتحملها‭ ‬مصاريف‭ ‬العلاج‭ ‬والخروج‭ ‬تحت‭ ‬حراسة‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭.‬

أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬الثلاثة‭ ‬تهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬حيث‭ ‬قاموا‭ ‬باستقبالهن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ظرفية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتداد‭ ‬برضائهن‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬استغلالهن‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬القسري‭ ‬وإساءة‭ ‬استعمال‭ ‬السلطة‭ ‬بأن‭ ‬قاموا‭ ‬بإجبارهن‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬دون‭ ‬أجر‭ ‬ولساعات‭ ‬طويلة‭ ‬ودون‭ ‬إجازات‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لقوانين‭ ‬العمل‭ ‬وإجبارهن‭ ‬على‭ ‬مجالسة‭ ‬الزبائن‭ ‬تحت‭ ‬التهديد،‭ ‬كما‭ ‬حجزوا‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬ومنعهن‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬وإجبارهن‭ ‬على‭ ‬العمل‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حُكمها‭ ‬بأنها‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الدعوى‭ ‬وظروفها‭ ‬عن‭ ‬بصر‭ ‬وبصيرة‭ ‬رأت‭ ‬بأن‭ ‬الاتهام‭ ‬المُسند‭ ‬إلى‭ ‬المدير‭ ‬ومساعدته‭ ‬يحيطه‭ ‬ظلال‭ ‬من‭ ‬الشكوك‭ ‬والريب،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بأن‭ ‬الواقعة‭ ‬الفعلية‭ ‬للدعوى‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬التي‭ ‬شهد‭ ‬بها‭ ‬المجني‭ ‬عليهن،‭ ‬بعد‭ ‬إقرارهن‭ ‬بالتنازل‭ ‬عن‭ ‬الدعوى‭ ‬لأن‭ ‬المدير‭ ‬ومساعدته‭ ‬لم‭ ‬يجبراهن‭ ‬على‭ ‬الجلوس‭ ‬مع‭ ‬الزبائن،‭ ‬ولم‭ ‬يحتجزا‭ ‬حريتهن‭ ‬وكان‭ ‬لهن‭ ‬كامل‭ ‬الحرية‭ ‬بمغادرة‭ ‬مسكنهن‭ ‬وحتى‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬التسوق،‭ ‬وأنهن‭ ‬أقدمن‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الدعوى‭ ‬الكيدية‭ ‬لإجبار‭ ‬المدير‭ ‬ومساعدته‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬أجورهن‭ ‬المتأخرة‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬اطمأنت‭ ‬لصحة‭ ‬أقوالهن‭ ‬واقتنعت‭ ‬بحقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬قدما‭ ‬الدعوى‭ ‬لإجبار‭ ‬المدير‭ ‬ومساعدته‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬أجورهن،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬صحيح‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬جريمة‭ ‬جنائية‭ ‬وإنما‭ ‬يندرج‭ ‬تحت‭ ‬مفهوم‭ ‬المطالبة‭ ‬بدين‭ ‬مدني‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬التأثيم‭ ‬الجنائي،‭ ‬ولاسيما‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬يمتلكن‭ ‬هواتفهن‭ ‬الخاصة‭ ‬ويستطعن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مسكنهن‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭ ‬وهذا‭ ‬ينافي‭ ‬القول‭ ‬الذي‭ ‬أفادوا‭ ‬به‭ ‬سابقاً‭ ‬بأنهن‭ ‬تحت‭ ‬الاحتجاز‭ ‬القسري،‭ ‬كما‭ ‬إنهن‭ ‬كانا‭ ‬يمتلكن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬اللجوء‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة‭ ‬وسفارة‭ ‬البلد‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬بحقيقة‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬المدير‭ ‬ومساعدته‭ ‬في‭ ‬حقهن‭ ‬عوضاً‭ ‬عن‭ ‬الاستنجاد‭ ‬بطاقم‭ ‬التفتيش‭ ‬الحاضر‭ ‬للمطعم،‭ ‬لذا‭ ‬قضت‭ ‬ببراءة‭ ‬المدير‭ ‬ومساعدته‭ ‬بما‭ ‬نُسب‭ ‬إليهما‭ ‬من‭ ‬تهم‭.‬

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