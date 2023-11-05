مصادر مصرية: عمليات الإجلاء من غزة مُعلقة منذ السبت بعد ضربة إسرائيلية لسيارات إسعاف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬أحد‭ ‬المصدرين‭ ‬الأمنيين‭ ‬والمصدر‭ ‬الطبي‭ ‬أن‭ ‬تعليق‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬لسيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬لنقل‭ ‬المصابين‭. ‬

ومعبر‭ ‬رفح‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬سيناء‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬هو‭ ‬منفذ‭ ‬الخروج‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

وكانت‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬بوساطة‭ ‬دولية‭ ‬بهدف‭ ‬السماح‭ ‬لبعض‭ ‬حملة‭ ‬الجوازات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬وبعض‭ ‬المصابين‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬القطاع‭. ‬وعلى‭ ‬خلاف‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬لم‭ ‬تنشر‭ ‬سلطات‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬قائمة‭ ‬بحملة‭ ‬الجوازات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬ممن‭ ‬سُمح‭ ‬لهم‭ ‬بالخروج‭. ‬

وأُجلي‭ ‬مئات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬دولهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عشرات‭ ‬المصابين‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬يتلقون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬سيناء‭. ‬

وقالت‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬اضطلعت‭ ‬بدور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬إنها‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬لاستئناف‭ ‬عملية‭ ‬إخراج‭ ‬الأجانب‭ ‬المهمة،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬إطار‭ ‬زمني‭ ‬لإعادة‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭. ‬

وذكر‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬خلال‭ ‬إفادة‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬قصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬وقصف‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬لنقل‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬المرضى‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الأذى،‭ ‬لا‭ ‬يفيد‭ ‬قطعا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحث‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال،‭ ‬على‭ ‬التيقن‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬طرق‭ ‬آمنة‭ ‬وعلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬يُحترم‭ ‬كما‭ ‬توصلنا‭ ‬له‮»‬‭. ‬

وندد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالات‭ ‬إغاثة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بالقصف‭ ‬الجوي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لسيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬زعم‭ ‬جيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬تنقل‭ ‬مسلحين‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬أدلة‭. ‬

وتقول‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومدير‭ ‬مستشفى‭ ‬وجمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬قافلة‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬تجلي‭ ‬مصابين‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭. ‬