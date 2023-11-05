مؤتمر يوروبكار الشرق الأوسط إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ تختتم أعمالها بنجاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬تم‭ ‬تصنيفه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬نجاح‭ ‬مذهل،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬مندوبًا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬24‭ ‬و25‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭.‬

يعدّ‭ ‬مؤتمر‭ ‬يوروبكار‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إفريقيا،‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬سنوية‭ ‬ديناميكية‭ ‬لفريق‭ ‬مجموعة‭ ‬يوروبكار‭ ‬موبيليتي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شركائها‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬الامتياز‭ ‬للتواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬ومناقشة‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الناشئة‭ ‬وإقامة‭ ‬شراكات‭ ‬قيمة‭ ‬اختتمت‭ ‬بنجاح‭ ‬مع‭ ‬شركائهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬واكتسبوا‭ ‬رؤى‭ ‬قيمة‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفضل‭ ‬الممارسات‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬عقدها،‭ ‬ضمت‭ ‬أيضًا‭ ‬مدربين‭ ‬انضموا‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭. ‬وتم‭ ‬إصدار‭ ‬بعض‭ ‬الإعلانات‭ ‬المهمة،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬المجموعة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المأكولات‭ ‬الشهية‭ ‬المخصصة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬