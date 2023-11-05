مؤتمر يوروبكار الشرق الأوسط إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ تختتم أعمالها بنجاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رحبت يوروبكار البحرين بفريق مجموعة يوروبكار موبيليتي، التي يقع مقرها الرئيسي في باريس وشركاء امتياز يوروبكار من الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤتمرهم السنوي في البحرين.
وقد تم تصنيفه على أنه نجاح مذهل، حيث التقى أكثر من 70 مندوبًا من المناطق الإقليمية في يومي 24 و25 أكتوبر 2023 في فندق الخليج.
يعدّ مؤتمر يوروبكار الشرق الأوسط، إفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ بمثابة منصة سنوية ديناميكية لفريق مجموعة يوروبكار موبيليتي بالإضافة إلى شركائها الحاصلين على الامتياز للتواصل وتبادل المعرفة ومناقشة الاتجاهات الناشئة وإقامة شراكات قيمة اختتمت بنجاح مع شركائهم في قطاع الصناعة واكتسبوا رؤى قيمة وتبادل الأفضل الممارسات. وبالإضافة إلى ورش العمل المباشرة التي تم عقدها، ضمت أيضًا مدربين انضموا عبر المنصة الإلكترونية. وتم إصدار بعض الإعلانات المهمة، حتى إن المجموعة شاركت في المأكولات الشهية المخصصة في العاصمة.
MENAFN05112023000055011008ID1107376115
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.