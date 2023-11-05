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مؤتمر يوروبكار الشرق الأوسط إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ تختتم أعمالها بنجاح

11/5/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رحبت‭ ‬يوروبكار‭ ‬البحرين‭ ‬بفريق‭ ‬مجموعة‭ ‬يوروبكار‭ ‬موبيليتي،‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وشركاء‭ ‬امتياز‭ ‬يوروبكار‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬ومنطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬في‭ ‬مؤتمرهم‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تصنيفه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬نجاح‭ ‬مذهل،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬مندوبًا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬24‭ ‬و25‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭.‬

يعدّ‭ ‬مؤتمر‭ ‬يوروبكار‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إفريقيا،‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬سنوية‭ ‬ديناميكية‭ ‬لفريق‭ ‬مجموعة‭ ‬يوروبكار‭ ‬موبيليتي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شركائها‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬الامتياز‭ ‬للتواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬ومناقشة‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الناشئة‭ ‬وإقامة‭ ‬شراكات‭ ‬قيمة‭ ‬اختتمت‭ ‬بنجاح‭ ‬مع‭ ‬شركائهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬واكتسبوا‭ ‬رؤى‭ ‬قيمة‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفضل‭ ‬الممارسات‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬عقدها،‭ ‬ضمت‭ ‬أيضًا‭ ‬مدربين‭ ‬انضموا‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭. ‬وتم‭ ‬إصدار‭ ‬بعض‭ ‬الإعلانات‭ ‬المهمة،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬المجموعة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المأكولات‭ ‬الشهية‭ ‬المخصصة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬

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