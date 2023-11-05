تحت رعاية رئيس مجلس النواب: تنظيم ملتقى التمويلات الإسكانية لأهالي مدينة الحد لعرض الخدمات التمويلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهد‭ ‬الملتقى‭ ‬حضورا‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬الحد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬لعرض‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬والخدمات‭ ‬التمويلية،‭ ‬وبحث‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬لأهالي‭ ‬مدينة‭ ‬الحد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بالمرونة‭ ‬والسهولة‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬التمويلات‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬تسهيل‭ ‬تتميز‭ ‬بسقف‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للتمويل‭ ‬الاسكاني‭ ‬للتمويل‭ ‬الى‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وارتباط‭ ‬قيمة‭ ‬التمويل‭ ‬بقيمة‭ ‬الدخل‭ ‬مباشرة،‭ ‬وجعل‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭ ‬ثابتا‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬الدخل‭ ‬ويمكن‭ ‬رفع‭ ‬القسط‭ ‬اختياريا‭ ‬الى‭ ‬35‭%‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لقيمة‭ ‬التمويل‭ ‬الاسكاني‭ ‬الى‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬والحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للدخل‭ ‬150‭ ‬دينارا‭ ‬شهريا،‭ ‬ولا‭ ‬يسدد‭ ‬المنتفع‭ ‬المبلغ‭ ‬المترتب‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬اذ‭ ‬يعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬المميزات‭ ‬أيضا‭ ‬عدم‭ ‬اشتراط‭ ‬إقامة‭ ‬رب‭ ‬الاسرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسماح‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬تبديل‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬وعدم‭ ‬اشتراط‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬جهة‭ ‬العمل‭ ‬مسجلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬طلب‭ ‬تسجيل‭ ‬الملكية‭ ‬بصورة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الزوج‭ ‬والزوجة‭ ‬أو‭ ‬تسجيل‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬من‭ ‬اول‭ ‬يوم‭ ‬باسم‭ ‬الزوج‭ ‬أو‭ ‬باسم‭ ‬الزوجة‭ ‬أو‭ ‬باسم‭ ‬الزوج‭ ‬والزوجة‭ ‬معا،‭ ‬وعدم‭ ‬تأثر‭ ‬اقدمية‭ ‬الطلب‭ ‬واستثناء‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للسن‭ ‬المؤهل‭.‬