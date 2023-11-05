Monday, 06 November 2023 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحت رعاية رئيس مجلس النواب: تنظيم ملتقى التمويلات الإسكانية لأهالي مدينة الحد لعرض الخدمات التمويلية

11/5/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضافت‭ ‬صالة‭ ‬الحد‭ ‬الاهلية‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬ملتقى‭ ‬التمويلات‭ ‬الاسكانية‭ ‬لأهالي‭ ‬مدينة‭ ‬الحد،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬برنامجنا‮»‬‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وشهد‭ ‬الملتقى‭ ‬حضورا‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬الحد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬لعرض‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬والخدمات‭ ‬التمويلية،‭ ‬وبحث‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬لأهالي‭ ‬مدينة‭ ‬الحد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بالمرونة‭ ‬والسهولة‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬التمويلات‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬تسهيل‭ ‬تتميز‭ ‬بسقف‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للتمويل‭ ‬الاسكاني‭ ‬للتمويل‭ ‬الى‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وارتباط‭ ‬قيمة‭ ‬التمويل‭ ‬بقيمة‭ ‬الدخل‭ ‬مباشرة،‭ ‬وجعل‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭ ‬ثابتا‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬الدخل‭ ‬ويمكن‭ ‬رفع‭ ‬القسط‭ ‬اختياريا‭ ‬الى‭ ‬35‭%‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لقيمة‭ ‬التمويل‭ ‬الاسكاني‭ ‬الى‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬والحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للدخل‭ ‬150‭ ‬دينارا‭ ‬شهريا،‭ ‬ولا‭ ‬يسدد‭ ‬المنتفع‭ ‬المبلغ‭ ‬المترتب‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬اذ‭ ‬يعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬المميزات‭ ‬أيضا‭ ‬عدم‭ ‬اشتراط‭ ‬إقامة‭ ‬رب‭ ‬الاسرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسماح‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬تبديل‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬وعدم‭ ‬اشتراط‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬جهة‭ ‬العمل‭ ‬مسجلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬طلب‭ ‬تسجيل‭ ‬الملكية‭ ‬بصورة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الزوج‭ ‬والزوجة‭ ‬أو‭ ‬تسجيل‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬من‭ ‬اول‭ ‬يوم‭ ‬باسم‭ ‬الزوج‭ ‬أو‭ ‬باسم‭ ‬الزوجة‭ ‬أو‭ ‬باسم‭ ‬الزوج‭ ‬والزوجة‭ ‬معا،‭ ‬وعدم‭ ‬تأثر‭ ‬اقدمية‭ ‬الطلب‭ ‬واستثناء‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للسن‭ ‬المؤهل‭.‬

MENAFN05112023000055011008ID1107376114

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث