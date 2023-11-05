تحت رعاية رئيس مجلس النواب: تنظيم ملتقى التمويلات الإسكانية لأهالي مدينة الحد لعرض الخدمات التمويلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استضافت صالة الحد الاهلية مساء أمس ملتقى التمويلات الاسكانية لأهالي مدينة الحد، الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم الذي أكد خلال كلمة افتتاحية ان هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة عمل «برنامجنا» لخدمة الوطن والمواطنين، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وشهد الملتقى حضورا من أهالي منطقة الحد بالإضافة إلى وجود وفد من وزارة الإسكان لعرض المشاريع الإسكانية والخدمات التمويلية، وبحث الطلبات الإسكانية لأهالي مدينة الحد، حيث تم استعراض أبرز الخدمات الاسكانية التمويلية التي تتسم بالمرونة والسهولة في الإجراءات سواء عبر بنك الإسكان أو عن طريق البنوك الممولة.
وأكدت وزارة الإسكان ان جميع التمويلات عبر برنامج تسهيل تتميز بسقف الحد الأقصى للتمويل الاسكاني للتمويل الى 70 ألف دينار وارتباط قيمة التمويل بقيمة الدخل مباشرة، وجعل القسط الشهري ثابتا لا يتجاوز 25% من الدخل ويمكن رفع القسط اختياريا الى 35%، بالإضافة الى زيادة الحد الأدنى لقيمة التمويل الاسكاني الى 40 ألف دينار، والحد الأدنى للدخل 150 دينارا شهريا، ولا يسدد المنتفع المبلغ المترتب على زيادة الحد الأدنى اذ يعتبر بمثابة دعم من الحكومة.
ومن ضمن المميزات أيضا عدم اشتراط إقامة رب الاسرة في البحرين والسماح ببيع أو تبديل العقار في أي وقت وعدم اشتراط ان تكون جهة العمل مسجلة، بالإضافة الى طلب تسجيل الملكية بصورة مشتركة بين الزوج والزوجة أو تسجيل ملكية العقار من اول يوم باسم الزوج أو باسم الزوجة أو باسم الزوج والزوجة معا، وعدم تأثر اقدمية الطلب واستثناء الحد الأقصى للسن المؤهل.
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