توثيق حقوقي: حرب التجويع الإسرائيلية تبلغ ذروتها في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأبرز‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬اتخاذ‭ ‬حرب‭ ‬التجويع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منحنيات‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الخطورة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قطع‭ ‬كافة‭ ‬الإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬وقصف‭ ‬وتدمير‭ ‬المخابز‭ ‬والمصانع‭ ‬والمتاجر‭ ‬الغذائية‭ ‬ومحطات‭ ‬وخزانات‭ ‬المياه‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬تعمّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تركيز‭ ‬هجماتها‭ ‬باستهداف‭ ‬المولدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬ووحدات‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليها‭ ‬منشآت‭ ‬تجارية‭ ‬ومطاعم‭ ‬ومؤسسات‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬الممكن‭ ‬من‭ ‬عملها‭. ‬

كما‭ ‬نبه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬طالت‭ ‬تدمير‭ ‬المنطقة‭ ‬الزراعية‭ ‬شرقي‭ ‬غزة‭ ‬ومخازن‭ ‬الدقيق‭ ‬وقوارب‭ ‬الصيادين،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬مراكز‭ ‬التموين‭ ‬للمنظمات‭ ‬الإغاثية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬وحذر‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬انفجار‭ ‬وشيك‭ ‬في‭ ‬وفيات‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتحرك‭ ‬العالم‭ ‬سريعًا،‭ ‬إذ‭ ‬سجلت‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬مهولاً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بسوء‭ ‬التغذية‭ ‬الحادّ‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭. ‬

وفيما‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬كان‭ ‬يصيب‭ ‬70‭% ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بفقر‭ ‬الدم‭ ‬وضعف‭ ‬المناعة‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الحاصلة،‭ ‬فإن‭ ‬الأورمتوسطي‭ ‬يقدر‭ ‬بأن‭ ‬العدد‭ ‬المذكور‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭% ‬بفعل‭ ‬السياسة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭. ‬وأبرز‭ ‬أن‭ ‬الأطفال،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المواليد‭ ‬الجدد،‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يتحملون‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متناسب‭ ‬تداعيات‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬52‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬رضيع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حاليًا‭ ‬يواجهون‭ ‬خطر‭ ‬القتل‭ ‬والجوع‭ ‬والجفاف‭ ‬ومخاطر‭ ‬الاكتظاظ،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬توجد‭ ‬نحو‭ ‬55‭ ‬ألف‭ ‬حامل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منهم‭ ‬5500‭ ‬ألف‭ ‬ولادة‭ ‬متوقعة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتعطيل‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬المتضررة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬العاملة،‭ ‬ومستويات‭ ‬النزوح‭ ‬الهائلة،‭ ‬وانهيار‭ ‬إمدادات‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والكهرباء،‭ ‬تهدد‭ ‬الأمهات‭ ‬والأطفال‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة‭ ‬بشدة‭. ‬بموازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬أبرز‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬2‭% ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬والإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬سمحت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بإدخالها‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتجاهل‭ ‬دعوات‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬بضرورة‭ ‬إدخال‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والوقود‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الضروريات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قيود‭. ‬

ورغم‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬الكمية‭ ‬المحدودة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية،‭ ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬أي‭ ‬واردات‭ ‬غذائية‭ ‬تجارية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬زهاء‭ ‬2‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فرض‭ ‬نهج‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬عليهم‭. ‬ويتم‭ ‬توزيع‭ ‬الإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬المحدودة‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬النازحين‭ ‬والأسر‭ ‬المضيفة‭ ‬في‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الدقيق‭ ‬فقط‭ ‬للمخابز،‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬وصول‭ ‬للمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وشمالها‭. ‬

وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المخزونات‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية‭ ‬ستكون‭ ‬كافية‭ ‬لأربعة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنفد‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أصيبت‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية‭ ‬بالشلل‭ ‬بسبب‭ ‬الدمار‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق،‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمن،‭ ‬ونقص‭ ‬الوقود‭.‬‮

‬وأبرز‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬أن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخبز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بات‭ ‬يشكل‭ ‬تحديًّا‭ ‬وجوديًّا،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المطحنة‭ ‬الوحيدة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬طحن‭ ‬القمح‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الكهرباء‭ ‬والوقود،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬قصف‭ ‬وتدمير‭ ‬11‭ ‬مخبزًا‭ ‬منذ

السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬تعمل،‭ ‬فإنها‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬شديدة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الضروريات‭ ‬مثل‭ ‬الدقيق‭ ‬والوقود‭. ‬