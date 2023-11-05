احتجاجات حاشدة في عدة مدن كبرى للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الحرية‭ ‬لفلسطين‮»‬‭ ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬و«بالآلاف‭ ‬وبالملايين‭ ‬كلنا‭ ‬فلسطينيون‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬لندن‭ ‬إنها‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬29‭ ‬شخصا‭ ‬بتهم‭ ‬تشمل‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬العنصرية‭ ‬والإضرار‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬عنصري‭. ‬وجرى‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخصين‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬تشريعات‭ ‬مواجهة‭ ‬الإرهاب‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصياغة‭ ‬لافتة‭ ‬رفعت‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاج‭. ‬

وتؤيد‭ ‬بريطانيا‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قتلت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬واحتجزت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬240‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬وقع‭ ‬يوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭. ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬واشنطن،‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬بحكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الدعوة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬فترات‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬المحتاجين‭. ‬

وسار‭ ‬آلاف‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬واشنطن‭ ‬ملوحين‭ ‬بالعلم‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وردد‭ ‬البعض‭ ‬هتافات‭ ‬‮«‬بايدن،‭ ‬بايدن‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬الاختباء،‭ ‬لقد‭ ‬اشتركت‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتجمعوا‭ ‬عند‭ ‬ساحة‭ ‬الحرية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬وندد‭ ‬المتحدثون‭ ‬بدعم‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬قائلين‭ ‬‮«‬يداك‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدماء‮»‬‭. ‬وتعهد‭ ‬البعض‭ ‬بعدم‭ ‬تأييد‭ ‬مسعى‭ ‬بايدن‭ ‬لفترة‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬وكذلك‭ ‬حملات‭ ‬ديمقراطيين‭ ‬آخرين،‭ ‬واصفين‭ ‬إياهم‭ ‬بالليبراليين‭ ‬‮«‬ذوي‭ ‬الوجهين‮»‬‭. ‬

وانتقد‭ ‬آخرون‭ ‬قادة‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬لعدم‭ ‬تنديديهم‭ ‬بقتل‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9488‭ ‬فلسطينيا‭ ‬قتلوا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وسار‭ ‬آلاف‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬باريس‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬رافعين‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬دائرة‭ ‬العنف‮»‬‭ ‬و«عدم‭ ‬فعل‭ ‬شيء،‭ ‬وعدم‭ ‬قول‭ ‬شيء،‭ ‬يعني‭ ‬التواطؤ‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬هذا‭ ‬أحد‭ ‬التجمعات‭ ‬الكبيرة‭ ‬الأولى‭ ‬لدعم‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬السلطات‭ ‬بتنظيمها‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬منذ‭ ‬شن‭ ‬حماس‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬وحظرت‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬بعض‭ ‬التجمعات‭ ‬السابقة‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬فوضى‭. ‬وتستضيف‭ ‬فرنسا‭ ‬مؤتمرا‭ ‬إغاثيا‭ ‬دوليا‭ ‬حول‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬لتنسيق‭ ‬المساعدات‭ ‬للقطاع‭. ‬

وقال‭ ‬أنطوان‭ ‬جيريرو،‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬حكومي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬30‭ ‬عاما،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬جئنا‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‭ ‬لإبداء‭ ‬تضامن‭ ‬شعب‭ ‬فرنسا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ودعمنا‭ ‬للسلام،‭ ‬وللتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬دولتين،‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطينية‮»‬‭. ‬وعبر‭ ‬وحيد‭ ‬بارق،‭ ‬وهو‭ ‬متقاعد‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬66‭ ‬عاما،‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لمقتل‭ ‬المدنيين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالأسف‭ ‬لمقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭. ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬للمدنيين‭ ‬بهذه‭ ‬الأعمال‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مخز‭ ‬حقا‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬برلين،‭ ‬لوح‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بالأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وطالبوا‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وتظاهرت‭ ‬امرأة‭ ‬ورفعت‭ ‬ذراعها‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬وكانت‭ ‬يدها‭ ‬مغطاة‭ ‬بدماء‭ ‬زائفة‭. ‬وتجمع‭ ‬مئات‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬وأنقرة،‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭. ‬

وتدعم‭ ‬تركيا،‭ ‬التي‭ ‬انتقدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬بشدة‭ ‬مع‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وتستضيف‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬حماس‭. ‬ولا‭ ‬تعتبر‭ ‬أنقرة‭ ‬حماس‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وبعض‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭. ‬وفي‭ ‬حديقة‭ ‬ساراتشاني‭ ‬بإسطنبول،‭ ‬رفع‭ ‬المحتجون‭ ‬لافتات‭ ‬كتبوا‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬بلينكن‭ ‬يا‭ ‬شريك‭ ‬المذبحة‭ ‬ارحل‭ ‬عن‭ ‬تركيا‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬صورة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬وبلينكن‭ ‬عليها‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭. ‬

وقالت‭ ‬المعلمة‭ ‬جولسوم‭ ‬ألباي‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬يموت‭ ‬الأطفال‭ ‬والرضع‭ ‬هناك‭ ‬قصفا‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬أنقرة‭ ‬محتجين‭ ‬يتجمعون‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهم‭ ‬يرددون‭ ‬هتافات‭ ‬ويحملون‭ ‬لافتات‭ ‬كتبوا‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تقصف‭ ‬المستشفيات،‭ ‬وبايدن‭ ‬يدفع‭ ‬ثمن‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬