أربعة مسعفين جرحى في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬بأن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬طال‭ ‬سيارتي‭ ‬إسعاف‭ ‬تابعتين‭ ‬لجمعية‭ ‬كشافة‭ ‬الرسالة‭ ‬الاسلامية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬فرق‭ ‬اسعاف‭ ‬ودفاع‭ ‬مدني،‭ ‬وتتبع‭ ‬لحركة‭ ‬أمل‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭. ‬وأوردت‭ ‬جمعية‭ ‬كشافة‭ ‬الرسالة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عمدت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬تابعة‭ ‬لقوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬السيارتين‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اصابة‭ ‬أربعة‭ ‬مسعفين‭ ‬بجروح‭ ‬متوسطة‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬جاء‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬سيارتا‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬التابعتان‭ ‬لها‭ ‬تعملان‭ ‬فجراً‭ ‬على‭ ‬إجلاء‭ ‬مصابين‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬طير‭ ‬حرفا،‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بدوره‭ ‬إن‭ ‬مسيرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬خلية‭ ‬إرهابية‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬باتجاه‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬الضربة،‭ ‬شوهدت‭ ‬آليتان‭ ‬مشبوهتان‭ ‬تصلان‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الخلية‭ ‬تنشط‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬الضربة‭ ‬كانت‭ ‬موجهة‭ ‬على‭ ‬الخلية‭ ‬الإرهابية‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬الآليتين‮»‬‭. ‬ودانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ‮«‬الاعتداء‭ ‬الجبان‮»‬‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الهمجي‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬فقط‭ ‬انتهاكاً‭ ‬صارخاً‭ ‬للقوانين‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدولية،‭ ‬بل‭ ‬يُعدّ‭ ‬أيضاً‭ ‬استهتاراً‭ ‬بأبسط‭ ‬مبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأخلاق‮»‬‭. ‬غداة‭ ‬شنّ‭ ‬حماس‭ ‬هجومها‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬شهر،‭ ‬بدأ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بقصف‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬حدودية،‭ ‬كما‭ ‬نفذت‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفلسطينيتان‭ ‬عمليات‭ ‬تسلل‭ ‬وإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬لبنان‭. ‬وترد‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بقصف‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬مقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬إلى‭ ‬76‭ ‬شخصاً،‭ ‬بينهم‭ ‬58‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جمعتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأحصى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬عسكريين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ومدني‭. ‬وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬طال‭ ‬محيط‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬حدودية‭ ‬عدة‭ ‬وسط‭ ‬تحليق‭ ‬كثيف‭ ‬لطائرات‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأمس‭ ‬الأحد،‭ ‬جدد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬استهدافه‭ ‬لمواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬حدودية‭ ‬عدة‭ ‬بـ«الصواريخ‭ ‬الموجهة‮»‬‭ ‬و«الأسلحة‭ ‬المناسبة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬صادرة‭ ‬عنه‭. ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حذر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬واسعة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وبعدما‭ ‬حمّل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الحرب،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬من‭ ‬يريد‭ ‬منع‭ ‬قيام‭ ‬حرب‭ ‬اقليمية،‭ ‬والخطاب‭ ‬للأمريكيين،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يسارع‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تطوّر‭ ‬جبهة‭ ‬لبنان‭ ‬مرتبط‭ ‬‮«‬بمسار‭ ‬وتطور‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فهذه‭ ‬الجبهة‭ ‬هي‭ ‬جبهة‭ ‬تضامن،‭ ‬ومساندة‭ ‬لغزة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬كل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬في‭ ‬جبهتنا‭ ‬اللبنانية‭ ‬مفتوحة‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مهم‭ ‬جداً‭ ‬ولن‭ ‬يتم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬به‮»‬‭.‬