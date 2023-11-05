أربعة مسعفين جرحى في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بيروت-(أ ف ب): أصيب أربعة مسعفين في جمعية محلية صباح أمس الأحد في قصف إسرائيلي طال سيارتي اسعاف في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الجمعية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وتشهد المنطقة الحدودية تبادلاً للقصف خصوصاً بين حزب الله وإسرائيل منذ أن شنّت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوماً غير مسبوق على إسرائيل التي تردّ بقصف مركز على قطاع غزة المحاصر.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القصف الإسرائيلي طال سيارتي إسعاف تابعتين لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية التي تضم في صفوفها فرق اسعاف ودفاع مدني، وتتبع لحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأوردت جمعية كشافة الرسالة في بيان أنه «عمدت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي إلى استهداف السيارتين بشكل مباشر، مما أدى إلى اصابة أربعة مسعفين بجروح متوسطة».
وأوضحت الجمعية أن القصف جاء حين كانت سيارتا الدفاع المدني التابعتان لها تعملان فجراً على إجلاء مصابين من منزل في أطراف بلدة طير حرفا، التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن الحدود في القطاع الغربي من جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي بدوره إن مسيرة إسرائيلية استهدفت «خلية إرهابية كانت تحاول إطلاق النار من لبنان باتجاه شمال إسرائيل»، مضيفاً: «خلال الضربة، شوهدت آليتان مشبوهتان تصلان إلى المنطقة حيث كانت الخلية تنشط».
وتابع: «الضربة كانت موجهة على الخلية الإرهابية وليس على الآليتين». ودانت وزارة الصحة اللبنانية ما وصفته بـ«الاعتداء الجبان». وقالت: «هذا العمل الهمجي لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقوانين الإنسانية الدولية، بل يُعدّ أيضاً استهتاراً بأبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق». غداة شنّ حماس هجومها قبل نحو شهر، بدأ حزب الله بقصف مواقع إسرائيلية حدودية، كما نفذت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان عمليات تسلل وإطلاق صواريخ من لبنان. وترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف على طول الشريط الحدودي.
وأعلن حزب الله أمس الأحد مقتل اثنين من عناصره ما يرفع حصيلة القتلى في لبنان منذ بدء التصعيد إلى 76 شخصاً، بينهم 58 مقاتلاً من حزب الله، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس. وأحصى الجيش الإسرائيلي مقتل ستة عسكريين على الأقل ومدني. وأفادت الوكالة الوطنية صباح أمس الأحد عن قصف إسرائيلي طال محيط قرى وبلدات حدودية عدة وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.
وأمس الأحد، جدد حزب الله استهدافه لمواقع إسرائيلية حدودية عدة بـ«الصواريخ الموجهة» و«الأسلحة المناسبة»، وفق بيانات صادرة عنه. وفي أول كلمة له منذ اندلاع الحرب في غزة، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة من حرب إقليمية واسعة ما لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة. وبعدما حمّل الولايات المتحدة «المسؤولية الكاملة» عن الحرب، قال: «من يريد منع قيام حرب اقليمية، والخطاب للأمريكيين، يجب أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة».
وأوضح أن تطوّر جبهة لبنان مرتبط «بمسار وتطور الأحداث في غزة، فهذه الجبهة هي جبهة تضامن، ومساندة لغزة»، مضيفاً: «كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة». ووصف ما يجري على الحدود الجنوبية بأنه «مهم جداً ولن يتم الاكتفاء به».
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