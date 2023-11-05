45 شهيدا في مذبحة جديدة للاحتلال على مخيم المغازي بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬شهداء‭ ‬مجزرة‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬45‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭: ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شهيدا‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‭ ‬بدير‭ ‬البلح‭ ‬بعد‭ ‬المجزرة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الضحايا‭ ‬‮«‬أطفال‭ ‬ونساء‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬استهدف‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مباشر‭. ‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفت‭ ‬منازل‭ ‬المواطنين‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬مباشر‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬التركية‭ ‬بأن‭ ‬منزله‭ ‬انهار‭ ‬جزئيا‭ ‬عندما‭ ‬ضربت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬منزل‭ ‬جيرانه‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬أطفاله‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬العلول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬منزل‭ ‬جيراني‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي،‭ ‬وانهار‭ ‬منزلي‭ ‬المجاور‭ ‬جزئيا،‭ ‬واستشهد‭ ‬ولداي‭ ‬أحمد‭ (‬13‭ ‬عاما‭) ‬وقيس‭ (‬4‭ ‬أعوام‭) ‬وكذلك‭ ‬أخي،‭ ‬بينما‭ ‬أصيبت‭ ‬زوجتي‭ ‬وأمي‭ ‬واثنان‭ ‬من‭ ‬أطفالي‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يتحقق‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تشن‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭. ‬

واستشهد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬9488‭ ‬شخصا،‭ ‬بينهم‭ ‬4800‭ ‬طفل،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬أعلنتها‭ ‬الأحد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تواصلت‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬المقاومة‭ ‬وقوات‭ ‬الاحتلال‭.‬

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬21‭ ‬فلسطينيا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭. ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭: ‬‮«‬21‭ ‬شهيدا‭ ‬من‭ ‬آل‭ ‬أبو‭ ‬حصيرة‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬غاشم‭ ‬لمنزلهم‭ ‬المأهول‭ ‬بالأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬وصلوا‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬المتأخرة‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬كثفوا‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬بدعم‭ ‬مدفعي‭ ‬سعيا‭ ‬لتدمير‭ ‬‮«‬معقل‮»‬‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬عزالدين‭ ‬القسام‭ ‬أمس‭ ‬استهداف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وقصف‭ ‬تحشدات‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بقذائف‭ ‬الهاون،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قصف‭ ‬مدن‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بالصواريخ‭. ‬

وقتل‭ ‬30‭ ‬عسكريا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حسب‭ ‬الاحتلال‭. ‬

ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مشاهد‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬قواته‭ ‬تخوض‭ ‬معارك‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬بينما‭ ‬تتحرك‭ ‬دبابات‭ ‬وجرافات‭ ‬عسكرية‭ ‬بهدف‭ ‬تشديد‭ ‬الطوق‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وتم‭ ‬إلقاء‭ ‬منشورات‭ ‬عسكرية‭ ‬تحث‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬جنوبا‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا‭ ‬والثانية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬مسؤول‭ ‬امريكي‭ ‬وجود‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وحولها‭. ‬

دبلوماسيا‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬وسطاءها‭ ‬لن‭ ‬يتسنى‭ ‬لهم‭ ‬تأمين‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬‮«‬فترة‭ ‬من‭ ‬الهدوء‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أي‭ ‬رهنية‭ ‬يجب‭ ‬ربطه‭ ‬بفترة‭ ‬من‭ ‬الهدوء‭ ‬تسمح‭ ‬بنجاح‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن،‭ ‬وهو‭ ‬شيء‭ ‬لم‭ ‬نشهده‭ ‬منذ‭ ‬فترة‮»‬‭. ‬

ورفض‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬دعوات‭ ‬أمريكية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬مؤقت‭ ‬لهجوم‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬لتسهيل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭. ‬

وقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لن‭ ‬توقف‭ ‬هجماتها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬تحرير‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭ ‬أولا‭. ‬

وتقود‭ ‬قطر‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬محادثات‭ ‬الوساطة‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬ومسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬حول‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭.‬

وذكر‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬قطر‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬معرضة‭ ‬لخطر‭ ‬الفشل‭ ‬بسبب‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬ونشر‭ ‬معلومات‭ ‬خاطئة‭ ‬حول‭ ‬المحادثات‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مع‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬جهود‭ ‬للوساطة‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الأسرى‭ ‬والتي‭ ‬مازالت‭ ‬مستمرة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬عملية‭ ‬هذه‭ ‬الوساطة‭ ‬للخطر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬التقارير‭ ‬الكاذبة‭ ‬والتسريبات‭ ‬عن‭ ‬المفاوضات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعقيد‭ ‬الوضع‭ ‬الميداني‭ ‬بسبب‭ ‬ممارسات‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬