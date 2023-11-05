تهديد صهيوني بضرب غزة بقنبلة نووية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السعودية: التهديد تطرف ووحشية.. الأردن: دعوة إلى الإبادة الجماعية
الجامعة العربية: رسالة إنذار وتحذير للعالم
هدد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، زاعما عدم وجود أبرياء في القطاع، ولافتا إلى أنه يمكن التضحية بالأسرى باعتبار أن للحرب ثمنا.
جاء ذلك في تصريحات للوزير المنتمي إلى حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية) الذي يتزعمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، مع إذاعة «كول براما» العبرية، أمس الأحد. وردا على سؤال عما إذا كان يجب إلقاء قنبلة نووية على كل غزة، أجاب: «هذا أحد الخيارات».
ورفض إلياهو إدخال المساعدات إلى غزة، وقال: «لم نكن لندخل مساعدات إنسانية لـ(النازيين).. لا يوجد شيء اسمه غير متورطين في غزة».
وفي أول رد فعل على تصريحات الوزير المتطرف، وصفتها حركة حماس بأنها «تعبير عن نازية الاحتلال وممارسته الإبادة الجماعية».
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس التصريحات العنصرية الهمجية التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي، واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، هذه التصريحات «إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه. وأدانت السعودية «بأشدّ العبارات» تصريحات الوزير الإسرائيلي، وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية».
وأدان الأردن، أمس الأحد، دعوة وزير التراث الإسرائيلي «عميحاي إلياهو» إلى قصف قطاع غزة بقنبلة نووية، معتبراً إياها «دعوة للإبادة الجماعية لا يمكن السكوت عنها».
وقال احمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن تصريحات الوزير الاسرائيلي الياهو العنصري كاشفة. فهو لا يعترف فقط بامتلاكهم سلاحا نوويا وهو السر الذي يعرفه الجميع.. لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني. هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال لكل من يدافع عنها في الغرب.
ودعا عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية.. دعا الجامعة إلى تسجيل التصريح وإبلاغه حرفيا ورسميا للأمين العام للامم المتحدة ولرئيس مجلس الامن تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء هذا التطور الخطير لدى الاجهزة المختصة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح، وفي مواجهة احتمالات تفجير نووي تقدم عليه حكومة إسرائيل المتطرفة.
سفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حديث الوزير الإسرائيلي المتطرف الذي اقترح ضرب غزة بالسلاح النووي هو محض هذيان، ووجود هذا الشخص في تركيبة الحكومة الإسرائيلية يكشف طبيعة هذه الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال.
وأكد أن هذه التصريحات جرس إنذار للعالم أننا أمام عصبة شديدة التطرف والكراهية والعنصرية، تتحدث بمواقف عفا عليها الزمن، ولم يعد أحد يتحدث بهذه الصورة الآن في العالم.
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