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تهديد صهيوني بضرب غزة بقنبلة نووية

11/5/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السعودية: التهديد تطرف ووحشية.. الأردن: دعوة إلى الإبادة الجماعية

الجامعة العربية: رسالة إنذار وتحذير للعالم

هدد‭ ‬وزير‭ ‬التراث‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عميحاي‭ ‬إلياهو‭ ‬بإلقاء‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬زاعما‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أبرياء‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬ولافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬التضحية‭ ‬بالأسرى‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬للحرب‭ ‬ثمنا‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للوزير‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬عوتسما‭ ‬يهوديت‮»‬‭ (‬القوة‭ ‬اليهودية‭) ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬الوزير‭ ‬المتطرف‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير،‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬كول‭ ‬براما‮»‬‭ ‬العبرية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬إلقاء‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬غزة،‭ ‬أجاب‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬إلياهو‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نكن‭ ‬لندخل‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬لـ‭(‬النازيين‭).. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ ‬غير‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزير‭ ‬المتطرف،‭ ‬وصفتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬نازية‭ ‬الاحتلال‭ ‬وممارسته‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

وأدانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬التصريحات‭ ‬العنصرية‭ ‬الهمجية‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬واعتبرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭)‬،‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬‮«‬إعلانا‭ ‬صريحا‭ ‬وإقرارا‭ ‬واضحا‭ ‬بما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬ضد‭ ‬شعبنا‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الجغرافيا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتحديدا‭ ‬المذابح‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬يوميا‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وانعكاسا‭ ‬واضحا‭ ‬لحملات‭ ‬التحريض‭ ‬التي‭ ‬ينادي‭ ‬بها‭ ‬أركان‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتدمير‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتهجير‭ ‬سكانه‭. ‬وأدانت‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬بأشدّ‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬عدم‭ ‬إقالة‭ ‬الوزير‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬فوراً‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بتجميد‭ ‬عضويته‭ ‬تعكس‭ ‬قمة‭ ‬الاستهتار‭ ‬بجميع‭ ‬المعايير‭ ‬والقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والدينية‭ ‬والقانونية‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬

وأدان‭ ‬الأردن،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬دعوة‭ ‬وزير‭ ‬التراث‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬عميحاي‭ ‬إلياهو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬قصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بقنبلة‭ ‬نووية،‭ ‬معتبراً‭ ‬إياها‭ ‬‮«‬دعوة‭ ‬للإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السكوت‭ ‬عنها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬احمد‭ ‬أبوالغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬إن‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزير‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الياهو‭ ‬العنصري‭ ‬كاشفة‭. ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يعترف‭ ‬فقط‭ ‬بامتلاكهم‭ ‬سلاحا‭ ‬نوويا‭ ‬وهو‭ ‬السر‭ ‬الذي‭ ‬يعرفه‭ ‬الجميع‭.. ‬لكنه‭ ‬يكرس‭ ‬حقيقة‭ ‬النظرة‭ ‬العنصرية‭ ‬المقيتة‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬تجاه‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الوجه‭ ‬الحقيقي‭ ‬لحكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يدافع‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬الغرب‭.‬

ودعا‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭.. ‬دعا‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬التصريح‭ ‬وإبلاغه‭ ‬حرفيا‭ ‬ورسميا‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ولرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬الخطير‭ ‬لدى‭ ‬الاجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬بمنع‭ ‬الانتشار‭ ‬النووي‭ ‬ونزع‭ ‬السلاح،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬احتمالات‭ ‬تفجير‭ ‬نووي‭ ‬تقدم‭ ‬عليه‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬المتطرفة‭.‬

سفير‭ ‬جمال‭ ‬رشدي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬إن‭ ‬حديث‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتطرف‭ ‬الذي‭ ‬اقترح‭ ‬ضرب‭ ‬غزة‭ ‬بالسلاح‭ ‬النووي‭ ‬هو‭ ‬محض‭ ‬هذيان،‭ ‬ووجود‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬تركيبة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يكشف‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمينية‭ ‬الأكثر‭ ‬تطرفا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الاحتلال‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬جرس‭ ‬إنذار‭ ‬للعالم‭ ‬أننا‭ ‬أمام‭ ‬عصبة‭ ‬شديدة‭ ‬التطرف‭ ‬والكراهية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬تتحدث‭ ‬بمواقف‭ ‬عفا‭ ‬عليها‭ ‬الزمن،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬يتحدث‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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