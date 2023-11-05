ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البحرين والهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة من علاقات متينة وشراكة استراتيجية فاعلة أسهمت في وصول التعاون الثنائي إلى مستويات متميزة، مشيراً سموه إلى أهمية مواصلة الدفع بها نحو مستويات أكثر تكاملاً بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، في قصر الرفاع أمس، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين، حيث رحب سموه بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، لافتاً سموه إلى الحرص على مواصلة البناء على ما تحقق في مسارات التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات والشراكة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين، منوهاً سموه بإسهامات الجالية الهندية ودورها في رفد مسارات التنمية في المملكة.
من جانبه، أعرب السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والنماء.
MENAFN05112023000055011008ID1107376108
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.