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18.6 مليون دولار أمريكي حصيلة حملة ((أغيثوا غزة)) في أسبوعين

11/5/2023 7:11:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ناصر بن حمد: اللجنة البحرينية لدعم الشعب الفلسطيني مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية

د. مصطفى السيد: تم إرسال شحنتين بحمولة 85 طنا من المواد الإغاثية والطبية والغذائية لإدخالها إلى غزة

أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تجسد‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومبادرات‭ ‬جلالته‭ ‬الإنسانية‭ ‬تجاه‭ ‬الأشقاء‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬والواضح‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العادلة‭ ‬والمحبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يكنها‭ ‬جلالته‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬معربًا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سموه‭ ‬تشرف‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬




وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كامل‭ ‬الدعم‭ ‬للمؤسسة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الحملات‭. ‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وقوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬في‭ ‬محنتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم‭ ‬خلال‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬المستغرب‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬ومواقفهم‭ ‬التاريخية‭ ‬الثابتة‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

وبين‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬العاجلة،‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يرحم‭ ‬شهداءهم‭ ‬ويمن‭ ‬بالشفاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أغيثوا‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمناصرة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بين‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬وبتوجيه‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬وطنية‭ ‬لدعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمهنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لتقديم‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬والواضح‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والواجب‭ ‬الأخوي‭ ‬والإنساني‭ ‬تجاه‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ودعوة‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬والتبرع‭ ‬لصالح‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬استهلت‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬بتوجيه‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬سيدي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬للتبرع‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬8.5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬تبعه‭ ‬تبرع‭ ‬سخي‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بخمسمائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كما‭ ‬تبرع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وتوالت‭ ‬بعدها‭ ‬التبرعات‭ ‬والمساهمات‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬والأفراد‭ ‬ليبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬التبرعات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وبحث‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬سيحتاجها‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭
‬بالإضافة‭ ‬إلى‭
‬بناء‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬ومجمع‭ ‬سكني‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الهلال‭ ‬والصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬وزيرة‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الدكتورة‭ ‬نيفين‭ ‬قباج‭ ‬لتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬يتم‭ ‬بموجبها‭ ‬استمرار‭ ‬إرسال‭ ‬شحنات‭ ‬الإغاثة‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

وبين‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬شحنتين‭ ‬بحمولة‭ ‬85‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬تم‭ ‬تسليمهما‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإدخالها‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬سيقوم‭ ‬بدوره‭ ‬بتوزيعها‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬لتليها‭ ‬شحنات‭ ‬أخرى‭ ‬حسب‭ ‬خطة‭ ‬مدروسة‭. ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬رسخه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حيث‭ ‬ستبقى‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قضية‭ ‬العرب‭ ‬الأولى‭ ‬وأولويتنا‭ ‬الكبرى،‭ ‬وموقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعم‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬لهو‭ ‬موقف‭ ‬ثابت‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭. ‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬إن‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭
‬توج‭ ‬بإشادة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تقديرا‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فكانت‭ ‬هذه‭ ‬الإشادة‭ ‬وسام‭ ‬شرف‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬وتكريما‭ ‬ومحفزا‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والعمل‭ ‬لخدمة‭ ‬أشقائنا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وتشجيعا‭ ‬للمواطنين‭ ‬على‭ ‬وقفتهم‭ ‬المشرفة‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬التبرع‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مفتوحاً‭ ‬في‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتشمل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمؤسسة‭ ‬ www ‭.‬ rhf ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬والحساب‭ ‬البنكي‭ ‬ BH 07 NBOB 00000099570432،‭ ‬والرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة‭ ‬عبر‭ ‬بتلكو94977،‭ ‬زين‭ ‬94944،‭ ‬ STC ‭ ‬98977،‭ ‬إضافة‭ ‬برنامج‭ ‬البينفت‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬38800188‭.‬

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