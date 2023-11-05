18.6 مليون دولار أمريكي حصيلة حملة ((أغيثوا غزة)) في أسبوعين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ناصر بن حمد: اللجنة البحرينية لدعم الشعب الفلسطيني مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية
د. مصطفى السيد: تم إرسال شحنتين بحمولة 85 طنا من المواد الإغاثية والطبية والغذائية لإدخالها إلى غزة
أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن العمل الذي تقوم به اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة تجسد اهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومبادرات جلالته الإنسانية تجاه الأشقاء والتي تعكس الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية العادلة والمحبة الكبيرة التي يكنها جلالته للشعب الفلسطيني الشقيق، معربًا سموه عن أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام جلالته مؤكدًا سموه تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم.
وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه على تقديم كامل الدعم للمؤسسة في مختلف الحملات.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة، لمساعدتهم في محنتهم الكبيرة والتخفيف من المصاب الأليم خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب الدائرة في غزة، الأمر غير المستغرب على مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا ومواقفهم التاريخية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
وبين سموه أن اللجنة البحرينية الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة مستمرة في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، سائلاً المولى القدير أن يرحم شهداءهم ويمن بالشفاء على جميع الجرحى والمصابين.
جاء ذلك بمناسبة مرور أسبوعين على إطلاق حملة «أغيثوا غزة» التي تنظمها اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
وبهذه المناسبة بين الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين أنه بناء على التوجيهات السامية وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فقد تم تشكيل لجنة وطنية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة تضم في عضويتها العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والمهنية من أجل توحيد الجهود لتقديم العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين وذلك انطلاقا من الموقف الثابت والواضح لمملكة البحرين من القضية الفلسطينية والواجب الأخوي والإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
وقال الدكتور مصطفى السيد إنه تم تنظيم يوم التضامن مع أهالينا في غزة ودعوة الجميع إلى المساهمة والتبرع لصالح الأشقاء الفلسطينيين حيث انطلقت الحملة الوطنية يوم الجمعة 18 أكتوبر الماضي من تلفزيون البحرين حيث استهلت هذه الحملة بتوجيه كريم من سيدي جلالة الملك المعظم للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للتبرع بمبلغ قدره 8.5 ملايين دولار أمريكي تبعه تبرع سخي من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بخمسمائة ألف دينار كما تبرع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمائة ألف دينار وتوالت بعدها التبرعات والمساهمات من المؤسسات والشركات والأفراد ليبلغ مجموع التبرعات أكثر من 18.6 مليون دولار أمريكي.
وأوضح الدكتور مصطفى السيد أنه تم التواصل مع الجهات الدولية المعنية حيث تم الاجتماع مع المفوض السامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبحث المشاريع التنموية التي سيحتاجها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب إن شاء الله
بالإضافة إلى
بناء مستشفى ميداني ومجمع سكني كما تم الاجتماع مع اتحاد الهلال والصليب الأحمر الدولي كما تم عقد اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الدكتورة نيفين قباج لتوقيع اتفاقية مع الهلال الأحمر المصري يتم بموجبها استمرار إرسال شحنات الإغاثة البحرينية إلى قطاع غزة من جمهورية مباشرة من مصر العربية.
وبين الدكتور مصطفى السيد أنه تم إرسال شحنتين بحمولة 85 طنا من المواد الإغاثية والطبية والغذائية تم تسليمهما إلى الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإدخالها إلى غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني الذي سيقوم بدوره بتوزيعها على المستشفيات والشعب الفلسطيني داخل غزة لتليها شحنات أخرى حسب خطة مدروسة.
وأكد الدكتور مصطفى السيد موقف مملكة البحرين الذي رسخه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حيث ستبقى القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى وأولويتنا الكبرى، وموقف مملكة البحرين الداعم لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، لهو موقف ثابت لا حياد عنه، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الدكتور مصطفى السيد إن عمل اللجنة
توج بإشادة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم تقديرا من جلالته للجهود التي قامت بها اللجنة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فكانت هذه الإشادة وسام شرف على فريق العمل وتكريما ومحفزا للجميع على بذل المزيد من العطاء والعمل لخدمة أشقائنا الفلسطينيين وتشجيعا للمواطنين على وقفتهم المشرفة مع الأشقاء الفلسطينيين مؤكدا أن باب التبرع لا يزال مفتوحاً في القنوات الرسمية التي أعلنتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتشمل الموقع الإلكتروني للمؤسسة www . rhf . gov . bh ، والحساب البنكي BH 07 NBOB 00000099570432، والرسائل النصية القصيرة عبر بتلكو94977، زين 94944، STC 98977، إضافة برنامج البينفت على هاتف رقم 38800188.
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