جامعة البحرين الطبية تعزز التعاون مع الملحقية الثقافية السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)RCSI

وقام‭ ‬الدكتور‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬خلف‭ ‬الدوسري،‭ ‬الملحق‭ ‬الثقافي‭ ‬السعودي‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الجامعة‭ ‬وصرّح‭: ‬‮«‬نشهد‭ ‬عدداً‭ ‬متزايداً‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬السعوديين‭ ‬الذين‭ ‬يلتحقون‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية،‭ ‬ويتخرجون‭ ‬بشهادة‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬دولياً‭ ‬لممارسة‭ ‬الطب‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬العتوم‭: ‬‮«‬كان‭ ‬محور‭ ‬مناقشتنا‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للطلاب‭ ‬والخريجين‭ ‬ودعمهم‭ ‬ليصبحوا‭ ‬قادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬خطى‭ ‬جامعة‭ ‬ RCSI ‭ ‬بدبلن،‭ ‬تلتزم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬بتطوير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حيث‭ ‬تترسخ‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬المهنية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع‭ ‬والنهوض‭ ‬بصحته‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مساعينا‭.‬