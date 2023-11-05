جامعة البحرين الطبية تعزز التعاون مع الملحقية الثقافية السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل البروفيسور سمير العتوم، رئيس الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا - جامعة البحرين الطبية (
RCSI ) الدكتور مبارك بن خلف الدوسري، الملحق الثقافي السعودي لدى مملكة البحرين بحرم الجامعة في البسيتين، حيث تم مناقشة سُبُل التعاون.
وقام الدكتور مبارك بن خلف الدوسري، الملحق الثقافي السعودي لدى مملكة البحرين، بجولة في مرافق الجامعة وصرّح: «نشهد عدداً متزايداً من الطلبة السعوديين الذين يلتحقون بكلية الطب لدى جامعة البحرين الطبية، ويتخرجون بشهادة معترف بها دولياً لممارسة الطب والمساهمة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الدولي».
وقال البروفيسور العتوم: «كان محور مناقشتنا توطيد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجامعة البحرين الطبية وتوفير المزيد من الفرص للطلاب والخريجين ودعمهم ليصبحوا قادة في مجال الرعاية الصحية».
وعلى خطى جامعة RCSI بدبلن، تلتزم جامعة البحرين الطبية بتطوير الرعاية الصحية في الشرق الأوسط حيث تترسخ مسؤوليتنا المهنية لتلبية احتياجات المجتمع والنهوض بصحته في كل مساعينا.
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