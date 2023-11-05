((محمد موسى)) رئيسا و((جليلة حسن)) نائبا لرئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني النيابية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني اجتماعها الأول، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، وذلك أمس الأحد، بحضور النواب أعضاء اللجنة.
واختارت اللجنة بالتزكية النائب محمد موسى محمد رئيسا لها، والنائب جليلة علوي السيد حسن نائبا للرئيس.وكان قد تم خلال الجلسة العادية الخامسة من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفـصـل التشريعـي السادس الموافقة على الطلب المقدم من رئيس المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة تحت مسمى «لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني» وذلك لدراسة الاقتراح برغبة بشأن (قيام الحكومة الموقرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الإسرائيلية).
الجدير بالذكر أن لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني تتألف من: النائب محمد موسى محمد (رئيسًا)، والنائب جليلة علوي السيد حسن (نائبًا للرئيس)، والنائب محمد محمد الرفاعي (عضوا)، والنائب محمد جاسم العليوي (عضوا)، والنائب جميل ملا حسـن (عضوا)، والنائب إيمان حسن شويطـر (عضوا)، والنائب الدكتور هشام أحمد العشيري (عضوا).
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