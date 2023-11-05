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((محمد موسى)) رئيسا و((جليلة حسن)) نائبا لرئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني النيابية

11/5/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬مناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬وذلك‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬بحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

واختارت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالتزكية‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬محمد‭ ‬رئيسا‭ ‬لها،‭ ‬والنائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭.‬وكان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬العادية‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬العادي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفـصـل‭ ‬التشريعـي‭ ‬السادس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬مناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬لدراسة‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ (‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬باتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬صمود‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ضد‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭).‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬مناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تتألف‭ ‬من‭: ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬محمد‭ (‬رئيسًا‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ (‬نائبًا‭ ‬للرئيس‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ (‬عضوا‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العليوي‭ (‬عضوا‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسـن‭ (‬عضوا‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬إيمان‭ ‬حسن‭ ‬شويطـر‭ (‬عضوا‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬أحمد‭ ‬العشيري‭ (‬عضوا‭).‬

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