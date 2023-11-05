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افتتاح مهرجان البحرين المسرحي 2023 بوقفة حداد على شهداء الوطن وشهداء غزة

11/5/2023 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدورة تحمل اسم الراحل إبراهيم غلوم

حضور مميز من الفنانين المسرحيين والمثقفين.. وتمنيات كبيرة للمستقبل

بحضور‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬المسرحيين‭ ‬والمثقفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والضيوف‭ ‬افتتحت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭
‬أول‭ ‬امس‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬المسرحي‭
‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية،‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬دورة‭ ‬المرحوم‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬غلوم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬اتحاد‭ ‬جمعيات‭ ‬المسرحيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬صالة‭ ‬الثقافية‭ ‬بالمنامة‭.‬



شهد‭ ‬الحفل‭ ‬عرض‭ ‬فلم‭ ‬تسجيلي‭ ‬توثيقي‭ ‬يبرز‭ ‬انجازات‭ ‬اتحاد‭ ‬جمعيات‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬المسرحي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الأولى‭ ‬2017‭ ‬واستعدادات‭ ‬الفرق‭ ‬المسرحية‭ ‬الأهلية‭ ‬فيه‭ ‬ودور‭ ‬الفنانين‭ ‬المسرحيين‭ ‬المتميزين‭ ‬فيه،‭ ‬ولقطات‭ ‬توثيقية‭ ‬عن‭ ‬الفرق‭ ‬المسرحية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬المسرحي‭ ‬2023‭ ‬واستعداداتهم‭ ‬وعن‭ ‬اللجان‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬وعن‭ ‬قامات‭ ‬للمسرح‭ ‬البحريني‭ ‬المرحومين‭ ‬الذين‭ ‬غيبهم‭ ‬الموت‭ ‬الفراق‭ ‬الأبدي‭ ‬عنا‭ ‬وترك‭ ‬غيابهم‭ ‬عنا‭ ‬فجوة‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬البحريني‭ ‬وهم‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬غلوم‭ ‬والفنان‭ ‬سعد‭ ‬الجزاف‭ ‬والفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬وليد‭ ‬والفنان‭ ‬منير‭ ‬سيف‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬لهم‭ ‬الرحمة‭ ‬والمغفرة‭ ‬جميعاً‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬بدأ‭ ‬الفنان‭ ‬القدير‭ ‬عبدالله‭ ‬ملك‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬جمعيات‭ ‬المسرحيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬كلمته‭ ‬بطلب‭ ‬وقفة‭ ‬حداد‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬شهداء‭ ‬غزة‭ ‬وأرواح‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬وعلى‭ ‬أرواح‭ ‬الفنانين‭ ‬المرحومين‭ ‬الفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬وليد‭ ‬والدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬غلوم‭ ‬والفنان‭ ‬سعد‭ ‬الجزاف‭ ‬والفنان‭ ‬منير‭ ‬سيف‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬البحريني‭ ‬ورحلوا‭ ‬عنا‭ ‬وتوجه‭ ‬بالدعاء‭ ‬لله‭ ‬أن‭ ‬يرحمهم‭ ‬جميعاً‭. ‬



وبعدها‭ ‬قدم‭ ‬الشكر‭ ‬لراعي‭ ‬الحفل‭ ‬والضيوف‭ ‬والجمهور‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬المهرجان‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬ويصادف‭ ‬يوم‭ ‬المسرح‭ ‬البحريني،‭ ‬ثم‭ ‬استعرض‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التمنيات‭ ‬للمسرح‭ ‬البحريني‭ ‬بدأها‭ ‬باستذكار‭ ‬توثيقي‭ ‬حول‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬غلوم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتمناه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بين‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬ليرى‭ ‬نتاج‭ ‬غرسه‭ ‬وتعبه‭ ‬وتأسيسه‭ ‬وترأسه‭ ‬لمهرجان‭ ‬الفرق‭ ‬الأهلية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التَّعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬منذ‭ ‬دورته‭ ‬الأولى‭ ‬1988م‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬وحتى‭ ‬آخر‭ ‬دورة‭ ‬بكلِّ‭ ‬جدارة‭ ‬وإصرار‭ ‬وتحدٍ،‭ ‬وأردف‭ ‬متحسراً‭: ‬كم‭ ‬كنا‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬معنا‭ ‬ليشهد‭ ‬نتاج‭ ‬جهده،‭ ‬وكيف‭ ‬يتجسد‭ ‬بنفس‭ ‬الإصرار‭ ‬والتحدي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلاميذه‭ ‬وزملائه‭ ‬بنفس‭ ‬الروح‭ ‬التطوعية‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬بإقامة‭ ‬مهرجان‭ ‬محلي‭ ‬وطني‭ ‬طالما‭ ‬حلم‭ ‬به‭ ‬أن‭ ‬يكون‭. ‬

‭ ‬وتمنى‭ ‬الفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬ملك‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التمنيات،‭ ‬دعوة‭ ‬الفنانين‭ ‬من‭ ‬سائر‭ ‬دول‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬والخليج‭ ‬واستضافتهم‭ ‬بما‭ ‬يستحقون‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬ليشاركونا‭ ‬مهرجاننا‭ ‬كما‭ ‬شاركناهم‭ ‬كل‭ ‬مهرجاناتهم‭ ‬وألا‭ ‬تكون‭ ‬دعوتنا‭ ‬لهم‭ ‬دعوة‭ ‬خجولة‭ ‬وتمنى‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬للمسرحيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬صالة‭ ‬تحتضنهم‭ ‬ولا‭ ‬يشاركهم‭ ‬أحد‭ ‬فيها‭ ‬ويمارس‭ ‬عليها‭ ‬المسرحيون‭ ‬عشقهم‭ ‬المسرحي‭ ‬دون‭ ‬قيود‭ ‬ومواعيد‭ ‬عائقة‭ ‬للإبداع‭ ‬والتألق،‭ ‬كما‭ ‬تمنى‭ ‬أن‭ ‬تتبني‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬وتدعمه‭ ‬دعماً‭
‬كاملا‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الدول،‭ ‬وبما‭ ‬يليق‭ ‬بتاريخ‭ ‬وعراقة‭ ‬المسرح‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تمنى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬كإحدى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬إحدى‭ ‬دورات‭ ‬مهرجان‭ ‬المسرح‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬العواصم‭ ‬العربية‭ ‬وبشكل‭ ‬دوري‭. ‬

وبتأثر‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭ ‬قال‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬مهرجاننا‭ ‬وإخواننا‭ ‬وأهلنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ينعمون‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والسلام،‭ ‬لا‭ ‬يقتَّلون‭ ‬يومياً‭ ‬وتسفك‭ ‬دماؤهم‭ ‬الطاهرة‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬ومدنيين‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬مُرَّة‭ ‬بقوله‭ ‬ليس‭ ‬دائما‭ ‬المسئولون‭ ‬هم‭ ‬المقصرون،‭ ‬أحياناً‭ ‬نحن‭ ‬أهل‭ ‬العمل‭ ‬نكون‭ ‬مقصرين‭ ‬مستشهداً‭ ‬بالمثل‭ ‬القائل‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬جاءتك‭ ‬علتك‭ ‬من‭ ‬بطنك‭ ‬متسائلاً‭: ‬من‭ ‬أين‭ ‬تأتيك‭ ‬العافية‮»‬‭ ‬ولكن‭ ‬وبإصرار‭ ‬اجتهدنا‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المعوقات‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬مكتملة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي،‭ ‬عروض‭ ‬مسرحية‭ ‬وندوات‭ ‬تطبيقية‭ ‬وندوة‭
‬فكرية‭ ‬وورشة‭ ‬تخصصية‭ ‬ومطبوعات‭ ‬ويدير‭ ‬الورشة‭ ‬أستاذ‭ ‬متخصص‭ ‬ولجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬يترأسها‭ ‬أستاذ‭ ‬يشهد‭ ‬له‭ ‬بالبنان‭ ‬ودروع‭ ‬وجوائز‭ ‬عينية‭ ‬وتقديرية‭ ‬للفائزين‭ ‬والمحاضرين‭ ‬والمحكمين‭ ‬والمكرمين‭.‬

وشكر‭ ‬إدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬وخصَّ‭ ‬بالذكر‭ ‬فرح‭ ‬مطر‭ ‬وحمد‭ ‬الموسى‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬راعي‭ ‬الثقافة‭ ‬والمسرح‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬الهيئة‭ ‬العربية‭ ‬للمسرح‭.‬

‭ ‬وذكر‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتناسى‭ ‬مساهمة‭ ‬الإعلام‭ ‬المتميزة‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي،‭ ‬وكذلك‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬التي‭ ‬وفرت‭ ‬صالات‭ ‬المدارس‭ ‬للمتدربين،‭ ‬وكذلك‭ ‬شكر‭ ‬الرعاة‭ ‬الذهبيين‭ ‬وبقية‭ ‬الرعاة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭
‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬ورئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬بدعمه‭ ‬السخي،‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬شركة‭ ‬فولاذ‭ ‬القابضة‭ ‬والوجيه‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤسساته‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬والمتطوعين‭ ‬والداعمين‭ ‬الذين‭ ‬رفضوا‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬أسمائهم‭ ‬وكذلك‭ ‬الكوكبة‭ ‬التي‭ ‬تطوعت‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

وأشاد‭ ‬بالرواد‭ ‬المكرمين‭ ‬الفنان‭ ‬خليفة‭ ‬العريفي‭ ‬والفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬والفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬السعداوي‭ ‬واستبشر‭ ‬بقوله‭: ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬ستتواصل‭ ‬جهودنا‭ ‬بنا‭ ‬وبغيرنا‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬المسرح‭ ‬المخلصين‭ ‬وسنرى‭ ‬نسخاً‭ ‬من‭ ‬دورات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬وفي‭ ‬ظروف‭ ‬أجمل‭ ‬وأوضاع‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وثقافية‭ ‬أفضل‭ ‬محلياً‭ ‬وعربياً‭ ‬ودولياً‭. ‬

وأعلن‭ ‬أن‭ ‬الندوة‭ ‬الفكرية‭ ‬‮«‬المسرحيون‭ ‬والدعم‭ ‬الرسمي‭ ‬والمجتمعي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الفقرات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عرض‭ ‬تسجيلا‭ ‬للفنانين‭ ‬الرُّواد‭ ‬المكرمين‭ ‬وكانت‭ ‬فقرات‭ ‬التكريم‭ ‬شملت‭ ‬درع‭ ‬الفنَّان‭ ‬الراحل‭ ‬إبراهيم‭ ‬غلوم‭ ‬تسلمها‭ ‬ابناه‭ ‬أنمار‭ ‬ونزار‭ ‬ثم‭ ‬كرم‭ ‬الفنانون‭ ‬الرواد‭ ‬الثلاثة‭ ‬الفنان‭ ‬خليفة‭ ‬العريفي‭ ‬والفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬والفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬سعداوي‭ ‬والرعاة‭.‬

وأعلنت‭ ‬عريفة‭ ‬الحفل‭ ‬عبير‭ ‬مفتاح‭
‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬بقولها‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬اعتمدت‭ ‬الدكتور‭ ‬سامح‭ ‬مهران‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬ثم‭ ‬سردت‭ ‬أعضاءها‭ ‬الفنان‭ ‬جمعان‭ ‬الرويعي‭ ‬والفنانة‭ ‬مريم‭ ‬الزيمان‭ ‬الفنان‭ ‬ياسر‭ ‬سيف‭ ‬والفنانة‭ ‬إيمان‭ ‬قمبر‭ ‬والفنان‭ ‬محمد‭ ‬الحبسي‭ ‬وأعلنت‭ ‬ان‭ ‬الدكتور‭ ‬عباس‭ ‬القصاب‭ ‬اختير‭ ‬مقرراً‭ ‬للجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬وتمّ‭ ‬تكريمهم‭ ‬و‭ ‬أخذ‭ ‬صور‭ ‬تذكارية‭ ‬لهم‭. ‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬الشيخة‭ ‬ضوى‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬بدرع‭ ‬تذكاري‭ ‬وكذلك‭ ‬تسلمت‭ ‬فرح‭ ‬مطر‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬درعاً‭ ‬تذكارياً‭ ‬تكريماً‭ ‬لرعاية‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬للمهرجان‭.

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