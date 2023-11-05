3017 قضية عنف أسري في البحرين:الشورى يرجئ تعديل ((قانون العنف الأسري)) لمزيد من الدراسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬إعادة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬الى‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬‮«‬بصيغته‭ ‬المعدلة‮»‬‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬مداخلات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭.‬







وقال‭ ‬أسامة‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إن‭ ‬أصل‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬هو‭ ‬مقترح‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬النواب،‭ ‬وذلك‭ ‬لسد‭ ‬فراغ‭ ‬تشريعي‭ ‬والنص‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬المكلف‭ ‬بالتبليغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬جريمة‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيفها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬ووصلت‭ ‬إليه‭ ‬بحكم‭ ‬عمله‭ ‬الطبي‭ ‬أو‭ ‬التعليمي‭ ‬إذا‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬وتشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬إذا‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬وفاة‭ ‬أو‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬سد‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬لوجود‭ ‬ظاهرة‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬معالجة‭ ‬لنص‭ ‬نافذ‭ ‬حاليًا‭ ‬وفرض‭ ‬عقوبة‭ ‬مناسبة‭ ‬ورادعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحماية‭ ‬للأسرة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬بمراجعة‭ ‬النصوص‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬عليها‭ ‬الحكومة‭ ‬اتضح‭ ‬وجود‭ ‬فراغ‭ ‬تشريعي‭ ‬يتطلب‭ ‬وجود‭ ‬عقوبة‭ ‬لمن‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬التبليغ،‭ ‬وهذه‭ ‬المسألة‭ ‬تمت‭ ‬معالجتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬نص‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬اتساق‭ ‬تفريد‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬العقوبات‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬المكلف‭ ‬بالتشديد،‭ ‬ولا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬التطبيق‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬الرادع‭ ‬ويؤكد‭ ‬سلامة‭ ‬الأسرة‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة،‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتضمن‭ ‬سد‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬وذلك‭ ‬بتجريم‭ ‬الفعل‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المذكور‭ ‬والذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬وقائع‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬وذلك‭ ‬بتقرير‭ ‬عقوبة‭ ‬جنائية‭ ‬واجبة‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬المكلف‭ ‬الممتنع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ،‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬إذا‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬وفاة‭ ‬أو‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬لينا‭ ‬قاسم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬إننا‭ ‬كلجنة‭ ‬نرى‭ ‬رفض‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬انه‭ ‬فضفاض‭ ‬ويحمل‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬مسؤولية‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬العنف،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الممكن‭ ‬تحقيقه،‭ ‬إذ‭ ‬سيؤدي‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬إلى‭ ‬التهاون‭ ‬في‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬خوفًا‭ ‬من‭ ‬العقوبة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬بقانون‭ ‬يقيد‭ ‬السلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬لقاضي‭ ‬الموضوع‭ ‬ولا‭ ‬يعطيه‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬العقوبة‭ ‬المناسبة‭ ‬لواقعة‭ ‬العنف‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬اختلفت‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬النتيجة‭ ‬والرأي‭ ‬الذي‭ ‬خلصت‭ ‬إليه‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ارتأوا‭ ‬في‭ ‬مناقشاتهم‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬أيضًا‭ ‬واقترحت‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬للتروي‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬والموازنة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الراجح‭ ‬والمرجوح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬باعتبار‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬الفضلى‭ ‬كما‭ ‬اعتدنا‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني‭ ‬هي‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬جدًا‭.‬

وأفادت‭ ‬أن‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬قوام‭ ‬الأسرة‭ ‬وأنها‭ ‬واجب‭ ‬من‭ ‬واجبات‭ ‬الدولة‭ ‬حمايتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬واجب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية‭ ‬جميعها‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقضائية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بأن‭ ‬تضع‭ ‬الأحكام‭ ‬والشروط‭ ‬وكيفية‭ ‬تنفيذ‭ ‬وإنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬بما‭ ‬يحكم‭ ‬هذه‭ ‬الحماية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الحماية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬المشرع‭ ‬فيما‭ ‬ينصه‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬ليتسنى‭ ‬سواء‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬بموجب‭ ‬ذلك‭ ‬القانون،‭ ‬وكذلك‭ ‬ان‭ ‬يمنح‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬ان‭ ‬تقدر‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬للعدالة،‭ ‬كما‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬عندما‭ ‬قرر‭ ‬القاضي‭ ‬الجنائي‭ ‬لكيفية‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة‭ ‬وأركان‭ ‬تحقق‭ ‬الجريمة،‭ ‬وعند‭ ‬تداول‭ ‬الجلسات‭ ‬يراعي‭ ‬القاضي‭ ‬مسألة‭ ‬الاعذار‭ ‬سواء‭ ‬المشددة‭ ‬أو‭ ‬المخففة‭ ‬أو‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لتقرير‭ ‬القاضي‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬كل‭ ‬جريمة‭ ‬تنظر‭ ‬أمامه‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬جاءت‭ ‬مسألة‭ ‬الإلزام‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬17‭ ‬قرر‭ ‬عقوبة‭ ‬واعتبر‭ ‬نوع‭ ‬العقوبة‭ ‬جنحة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قرر‭ ‬إما‭ ‬مسألة‭ ‬الغرامة‭ ‬أو‭ ‬الحبس‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬العقوبتين‭ ‬وترك‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬نوع‭ ‬العقوبة‭ ‬للقاضي‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬شرحه‭ ‬أيضًا‭ ‬باللجنة‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬الكلام‭ ‬بأنها‭ ‬تأخذ‭ ‬لمسألة‭ ‬تفريد‭ ‬وشخصية‭ ‬العقوبة‭ ‬والأخذ‭ ‬بالاثنين‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬بأنه‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‭ ‬الجنائي‭ ‬وهذا‭ ‬نشهد‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬سير‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬الجنائي‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬والخبرة‭ ‬التراكمية‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الأسرة‭ ‬بحيث‭ ‬يقرر‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬نوع‭ ‬العنف‭ ‬وجسامته‭ ‬ومدى‭ ‬تكراره‭ ‬والشخص‭ ‬الذي‭ ‬ارتكبه‭ ‬وتأثير‭ ‬هذا‭ ‬العنف‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬المعتدى‭ ‬عليه‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬الأحكام‭ ‬يقدرها‭ ‬القاضي‭.‬

وعرفت‭ ‬الزايد‭ ‬العنف‭ ‬بأنه‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬والجنسي‭ ‬والنفسي،‭ ‬ومؤخرًا‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬يعتبر‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬في‭ ‬الضرر‭ ‬النفسي‭ ‬قررت‭ ‬مبلغا‭ ‬كبيرا‭ ‬جدًا‭ ‬للتعويض‭ ‬لأنها‭ ‬اعتبرت‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الضرر‭ ‬النفسي‭ ‬أوقع‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬المادي‭.‬

واستعرضت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مرفقات‭ ‬تقرير‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والتي‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬قضايا‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬بلغت‭ ‬3017‭ ‬قضية،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأخوة‭ ‬المتهمين‭ ‬217،‭ ‬الآباء‭ ‬عددهم‭ ‬248،‭ ‬الأبناء‭ ‬113،‭ ‬الأزواج‭ ‬660،‭ ‬الزوجات‭ ‬129،‭ ‬بما‭ ‬معناه‭ ‬أن‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬المتهم‭ ‬أي‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬وليس‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الاتهام‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬فرض‭ ‬عقوبة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بكيدية‭ ‬التبليغ‭ ‬إذا‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬المُبلغ‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬بالإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬دعوى‭ ‬ثبت‭ ‬كيديتها‭ ‬وعدم‭ ‬صحة‭ ‬وقائعها‭ ‬فرض‭ ‬عليه‭ ‬عقوبة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبت‭ ‬استغلال‭ ‬للأمر‭ ‬لإبلاغ‭ ‬السلطات‭ ‬ببلاغات‭ ‬كيدية‭ ‬أيضًا‭ ‬قررت‭ ‬له‭ ‬عقوبة‭.‬

وأكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬التسرع‭ ‬والتريث‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬المرتبطة‭ ‬بحماية‭ ‬الأسرة،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬العقاب‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬المأوى‭ ‬العلاجية‭ ‬التي‭ ‬تتخصص‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الغضب‭ ‬والعنف‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬تساءلت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬فراغ‭ ‬تشريعي‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬لسده‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬وقائع‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬حق‭ ‬التبليغ‭ ‬مفتوح‭ ‬للكافة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬حظر‭ ‬أو‭ ‬مصادرة‭ ‬لهذا‭ ‬الحق‭ ‬الذي‭ ‬أقرته‭ ‬المادة‭ ‬47‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬متماسكة،‭ ‬وألزمت‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬230‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬بالتبليغ‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬مكلفا‭ ‬بذلك‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬كذلك‭ ‬يوجد‭ ‬تفريج‭ ‬خاص‭ ‬بقانون‭ ‬مزاولي‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭ ‬بمعاينة‭ ‬حالات‭ ‬الجرائم‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭.‬

وأشارت‭ ‬الفاضل‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬نريد‭ ‬ضمان‭ ‬الإلزام‭ ‬بالتبليغ‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬وسوف‭ ‬تتم‭ ‬معاقبة‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬بذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬ما‭ ‬ضمانات‭ ‬عدم‭ ‬الكيدية،‭ ‬وما‭ ‬ضمانات‭ ‬الإسراف‭ ‬في‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬التبليغ‭ ‬بوجود‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬خوفًا‭ ‬من‭ ‬العقوبة،‭ ‬هذه‭ ‬التساؤلات‭ ‬يجب‭ ‬أخذها‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭.‬

وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مرئيات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬وخاصة‭ ‬الأهلية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بمتابعة‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هنالك‭ ‬إحصائيات‭ ‬من‭ ‬قبلهم،‭ ‬لرغبتنا‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يتحدث‭ ‬عنه‭ ‬التشريع‭ ‬يعد‭ ‬ظاهرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬أو‭ ‬حالات‭ ‬فردية‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬السؤال‭ ‬الأهم،‭ ‬هل‭ ‬فعلا‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬للامتناع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬غير‭ ‬رادعة‭ ‬وغير‭ ‬كافية‭ ‬وبالتالي‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تناقض‭ ‬بين‭ ‬المقترح‭ ‬وقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الموجود‭ ‬وقوانين‭ ‬أخرى،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬اللجنة‭ ‬عندما‭ ‬رفضت‭ ‬المقترح‭ ‬لم‭ ‬ترفض‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ،‭ ‬وإنما‭ ‬رفضته‭ ‬لعدم‭ ‬اتساقه‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬هاني‭ ‬الساعاتي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭: ‬إن‭ ‬موضوع‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬هو‭ ‬ظاهرة‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات،‭ ‬لكن‭ ‬بتفاوت‭ ‬وتناسب‭ ‬مختلف‭ ‬وعليه‭ ‬يكون‭ ‬دورنا‭ ‬تقليص‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬والتخلص‭ ‬منها‭.‬

وعرف‭ ‬ظاهرة‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬بأنه‭ ‬سلوك‭ ‬غير‭ ‬سوي‭ ‬قسري‭ ‬يشمل‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجسدي‭ ‬والجنسي‭ ‬والنفسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬ويمارس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فرد‭ ‬يكون‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬على‭ ‬الآخر‭ ‬لإحراز‭ ‬السلطة‭ ‬والسيطرة‭ ‬لمواصلة‭ ‬إخضاعه‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إحصائيات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬3017‭ ‬حالة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬تقريبًا،‭ ‬منها‭ ‬660‭ ‬حالة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬يخضع‭ ‬الأزواج‭ ‬ضد‭ ‬الزوجات،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬مهمة‭ ‬لحماية‭ ‬المرأة‭ ‬وضمان‭ ‬سلامتها،‭ ‬كما‭ ‬أطلق‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لحماية‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭.‬

وأكد‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬الزوجات‭ ‬البحرينيات‭ ‬المعنفات‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البحرينيات‭ ‬المتزوجات‭ ‬بنسبة‭ ‬0 , 2 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ2018،‭ ‬كما‭ ‬انخفضت‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الجسدي‭ ‬ضد‭ ‬الزوجات‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المتزوجات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬0 , 1 % ،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬جهودا‭ ‬متكاملة‭ ‬ومثمرة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬للخفض‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭.‬

وطلب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬وإعادة‭ ‬صياغته‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬تساءل‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬ظاهرة‭ ‬منتشرة،‭ ‬وعن‭ ‬كون‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تحقق‭ ‬الردع‭ ‬الخاص‭ ‬والعام،‭ ‬كما‭ ‬تساءل‭ ‬عن‭ ‬هل‭ ‬نتوقع‭ ‬ان‭ ‬الجهات‭ ‬المكلفة‭ ‬قانونا‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬اتصل‭ ‬الى‭ ‬علمها‭ ‬او‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬طبية‭ ‬او‭ ‬تعليمية‭ ‬اذا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬علمه‭ ‬ان‭ ‬الشخص‭ ‬امامه‭ ‬عنف‭ ‬اسريا‭ ‬هل‭ ‬سيمتنع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬ولماذا‭ ‬سيمتنع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭. ‬وأوضح‭ ‬العرادي‭ ‬أن‭ ‬ملاحظات‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬التشريعات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كافية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬يضعنا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬فضفاض‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬يحمل‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬أوجه،‭ ‬والتشريع‭ ‬يقوض‭ ‬من‭ ‬الصلاحية‭ ‬لدى‭ ‬القاضي‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬العقوبة‭.‬

واتفق‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بضرورة‭ ‬عودة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة،‭ ‬متوقعًا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬التعديلات‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬فرغت‭ ‬النص‭ ‬من‭ ‬هدفه‭ ‬الأساسي،‭ ‬وأصبح‭ ‬النص‭ ‬عصا‭ ‬مسلطة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أسباب‭ ‬وجيهة‭ ‬ومقنعة‭.‬