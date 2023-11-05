وزارة التراث والسياحة العُمانية تُبرز المقومات السياحية في سوق السفر العالمي بلندن

مسقط – أصداف نيوز:

تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة في معرض سوق السفر العالمي لندن ٢٠٢٣، أحد أهم الملتقيات السياحية في العالم الذي ينظم في العاصمة البريطانية لندن ويبدأ غدا الإثنين يستمر ثلاثة أيام.

ويرأس وفد سلطنة عُمان سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، حيث تشارك سلطنة عُمان بجناح يضم العديد من شركاء القطاع من الجهات الحكومية والخاصة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن البرنامج الترويجي للمقومات والإمكانات السياحية التنافسية والجاذبة لسلطنة عُمان في هذا الحدث الذي يجمع كبار صُناع السياحة في مختلف دول العالم لمناقشة مستجدات القطاع في العالم وإبرام الشراكات.

ويشهد جناح سلطنة عُمان في نسخة هذا العام بالمعرض مشاركة ٢٦ من المؤسسات السياحية والفندقية والشريكة في القطاع، من بينها وحدة متابعة تنفيذ“رؤية عُمان 2040” وحديقة النباتات العُمانية والشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران) وشركة مطارات عُمان والمشغل الوطني للسفر (زور عُمان) وعدد من المنشآت الفندقية والشركات السياحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نعمل على توسيع نطاق المشاركات العالمية التي تعرّف بمقومات وإمكانات القطاع السياحي، وتتيح للمؤسسات الرائدة العاملة في مجال السياحة والسفر والفندقة فرصا واسعة للالتقاء بالشركات العالمية والتوقيع على اتفاقيات وشراكات تسهم في زيادة زوار سلطنة عُمان.

وأضاف سعادته أن المشاركة الواسعة لجهات ومؤسسات رائدة في قطاع السياحة والضيافة والسفر ضمن جناح وزارة التراث والسياحة في معرض سوق السفر العالمي تأتي تأكيدا على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة في القطاع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة في الملتقيات الدولية، والحرص على مشاركة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد.

كما تعزز مشاركة الشركة في هذا المعرض جهودها للتركيز على أهم مكونات القطاع السياحي في سلطنة عُمان وعلى الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها؛ سعيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية مختلف عناصر سلسلة القيمة في القطاع السياحي عبر تنويع وإثراء المنتجات والتجار بالسياحة.

وأضاف أن المشاركة في سوق السفر العالمي بلندن تأتي لتعزيز انتعاش القطاع السياحي في سلطنة عُمان، الذي وضح قدرته ومرونته في التعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية، حيث يشهد نموّا ملحوظا في زيادة أعداد الزوار والإيرادات الفندقية ونسب الإشغال، مع نمو الوظائف الجديدة في القطاع، الأمر الذي يحفز على استقطاب المزيد من الاستثمارات.

ويشارك في الدورة الحالية لمعرض سوق السفر العالمي أكثر من 4 آلاف عارض من مؤسسات وشركات وجهات حكومية ممثلة لأكثر من 155 دولة مشاركة.

ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 35 ألف زائر. كما يشهد تنظيم 75 مؤتمرا ًوحلقة نقاش لمناقشة واستعراض أحدث مستجدات قطاع السفر والسياحة في العالم، وتنظيم لقاءات مباشرة، ما يتيح فرصا واسعة لإبرام الشراكات والاتفاقيات واستقطاب الزوار للمقاصد السياحية، خاصةً مع عودة ارتفاع مؤشرات قطاع السياحة بعد فترة التعافي من آثار الجائحة.–العُمانية