وزارة التراث والسياحة العُمانية تُبرز المقومات السياحية في سوق السفر العالمي بلندن

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- Asdaf News)
مسقط – أصداف نيوز:
تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة في معرض سوق السفر العالمي لندن ٢٠٢٣، أحد أهم الملتقيات السياحية في العالم الذي ينظم في العاصمة البريطانية لندن ويبدأ غدا الإثنين يستمر ثلاثة أيام.
ويرأس وفد سلطنة عُمان سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، حيث تشارك سلطنة عُمان بجناح يضم العديد من شركاء القطاع من الجهات الحكومية والخاصة.
وتأتي هذه المشاركة ضمن البرنامج الترويجي للمقومات والإمكانات السياحية التنافسية والجاذبة لسلطنة عُمان في هذا الحدث الذي يجمع كبار صُناع السياحة في مختلف دول العالم لمناقشة مستجدات القطاع في العالم وإبرام الشراكات.
ويشهد جناح سلطنة عُمان في نسخة هذا العام بالمعرض مشاركة ٢٦ من المؤسسات السياحية والفندقية والشريكة في القطاع، من بينها وحدة متابعة تنفيذ“رؤية عُمان 2040” وحديقة النباتات العُمانية والشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران) وشركة مطارات عُمان والمشغل الوطني للسفر (زور عُمان) وعدد من المنشآت الفندقية والشركات السياحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نعمل على توسيع نطاق المشاركات العالمية التي تعرّف بمقومات وإمكانات القطاع السياحي، وتتيح للمؤسسات الرائدة العاملة في مجال السياحة والسفر والفندقة فرصا واسعة للالتقاء بالشركات العالمية والتوقيع على اتفاقيات وشراكات تسهم في زيادة زوار سلطنة عُمان.
وأضاف سعادته أن المشاركة الواسعة لجهات ومؤسسات رائدة في قطاع السياحة والضيافة والسفر ضمن جناح وزارة التراث والسياحة في معرض سوق السفر العالمي تأتي تأكيدا على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة في القطاع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة في الملتقيات الدولية، والحرص على مشاركة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد.
كما تعزز مشاركة الشركة في هذا المعرض جهودها للتركيز على أهم مكونات القطاع السياحي في سلطنة عُمان وعلى الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها؛ سعيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية مختلف عناصر سلسلة القيمة في القطاع السياحي عبر تنويع وإثراء المنتجات والتجار بالسياحة.
وأضاف أن المشاركة في سوق السفر العالمي بلندن تأتي لتعزيز انتعاش القطاع السياحي في سلطنة عُمان، الذي وضح قدرته ومرونته في التعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية، حيث يشهد نموّا ملحوظا في زيادة أعداد الزوار والإيرادات الفندقية ونسب الإشغال، مع نمو الوظائف الجديدة في القطاع، الأمر الذي يحفز على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
ويشارك في الدورة الحالية لمعرض سوق السفر العالمي أكثر من 4 آلاف عارض من مؤسسات وشركات وجهات حكومية ممثلة لأكثر من 155 دولة مشاركة.
ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 35 ألف زائر. كما يشهد تنظيم 75 مؤتمرا ًوحلقة نقاش لمناقشة واستعراض أحدث مستجدات قطاع السفر والسياحة في العالم، وتنظيم لقاءات مباشرة، ما يتيح فرصا واسعة لإبرام الشراكات والاتفاقيات واستقطاب الزوار للمقاصد السياحية، خاصةً مع عودة ارتفاع مؤشرات قطاع السياحة بعد فترة التعافي من آثار الجائحة.–العُمانية
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