هيئة السياحة السويسرية تعزز أنشطتها في المملكة العربية السعودية

جدة – أصداف نيوز:

نظمت هيئة السياحة السويسرية مؤتمرًا صحفيًا في قلب مدينة جدة وسط حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام المختلفة ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي يتقدمهم سعادة الأستاذ عبدالخالق بن عبدالله الزهراني مدير عام فرع وزارة الاعلام بمنطقة مكة المكرمة و نخبة من الشخصيات المهمة و رجال و سيدات الاعمال.

وأعلن السيد سايمون بوسهارت مدير أسواق الشرق وعضو مجلس الإدارة بهيئة السياحة السويسرية عن تواجد رسمي لهيئة السياحة السويسرية ولأول مرة في المملكة العربية السعودية و ذلك بتعيين السيد ماجد الوادي، مديرا لهيئة السياحة السويسرية في السعودية. وأضاف السيد بوسهارت، تمثل هذه الخطوة الهامة اعترافًا بأهمية السوق السعودي وتأثير السائح السعودي، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في منطقة الخليج العربي فيما يتعلق بالسفر إلى سويسرا. ولا يمكن تجاهل النمو الكبير الذي تشهده المملكة بسبب رؤية ٢٠٣٠ في جميع المجالات، وخاصة في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه، الذي يشهد تقدمًا مذهلاً، ولهذا تطمح هيئة السياحية السويسرية بشدة لتوطيد وجودها في السوق السعودي في المستقبل القريب.

بالتأكيد، لم يخيب هذا المؤتمر الصحفي توقعات الحاضرين، الذين استمتعوا بتجربة فريدة من نوعها لاستكشاف المزيد عن جمال سويسرا وتنوعها الثقافي والطبيعي الساحر.

وفي ختام هذا المؤتمر، أعرب السيد ماجد الوادي، مدير هيئة السياحة السويسرية في السعودية، عن سعادته البالغة بالفرصة التاريخية لتوطيد الروابط السياحية بين البلدين. وأشار إلى أنه سيبذل قصارى جهده لجذب المزيد من السياح السعوديين للتمتع بجمال سويسرا الخلاب وتجربة الضيافة الرفيعة المستوى التي تعتبر سمة مميزة للوجهة.