Monday, 06 November 2023 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة السياحة السويسرية تعزز أنشطتها في المملكة العربية السعودية

11/5/2023 3:28:36 PM
(MENAFN- Asdaf News)

جدة – أصداف نيوز:

نظمت هيئة السياحة السويسرية مؤتمرًا صحفيًا في قلب مدينة جدة وسط حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام المختلفة ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي يتقدمهم سعادة الأستاذ عبدالخالق بن عبدالله الزهراني مدير عام فرع وزارة الاعلام بمنطقة مكة المكرمة و نخبة من الشخصيات المهمة و رجال و سيدات الاعمال.

وأعلن السيد سايمون بوسهارت مدير أسواق الشرق وعضو مجلس الإدارة بهيئة السياحة السويسرية عن تواجد رسمي لهيئة السياحة السويسرية ولأول مرة في المملكة العربية السعودية و ذلك بتعيين السيد ماجد الوادي، مديرا لهيئة السياحة السويسرية في السعودية. وأضاف السيد بوسهارت، تمثل هذه الخطوة الهامة اعترافًا بأهمية السوق السعودي وتأثير السائح السعودي، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في منطقة الخليج العربي فيما يتعلق بالسفر إلى سويسرا. ولا يمكن تجاهل النمو الكبير الذي تشهده المملكة بسبب رؤية ٢٠٣٠ في جميع المجالات، وخاصة في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه، الذي يشهد تقدمًا مذهلاً، ولهذا تطمح هيئة السياحية السويسرية بشدة لتوطيد وجودها في السوق السعودي في المستقبل القريب.

بالتأكيد، لم يخيب هذا المؤتمر الصحفي توقعات الحاضرين، الذين استمتعوا بتجربة فريدة من نوعها لاستكشاف المزيد عن جمال سويسرا وتنوعها الثقافي والطبيعي الساحر.

وفي ختام هذا المؤتمر، أعرب السيد ماجد الوادي، مدير هيئة السياحة السويسرية في السعودية، عن سعادته البالغة بالفرصة التاريخية لتوطيد الروابط السياحية بين البلدين. وأشار إلى أنه سيبذل قصارى جهده لجذب المزيد من السياح السعوديين للتمتع بجمال سويسرا الخلاب وتجربة الضيافة الرفيعة المستوى التي تعتبر سمة مميزة للوجهة.

MENAFN05112023007116015312ID1107375988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث