هيئة السياحة السويسرية تعزز أنشطتها في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
نظمت هيئة السياحة السويسرية مؤتمرًا صحفيًا في قلب مدينة جدة وسط حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام المختلفة ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي يتقدمهم سعادة الأستاذ عبدالخالق بن عبدالله الزهراني مدير عام فرع وزارة الاعلام بمنطقة مكة المكرمة و نخبة من الشخصيات المهمة و رجال و سيدات الاعمال.
وأعلن السيد سايمون بوسهارت مدير أسواق الشرق وعضو مجلس الإدارة بهيئة السياحة السويسرية عن تواجد رسمي لهيئة السياحة السويسرية ولأول مرة في المملكة العربية السعودية و ذلك بتعيين السيد ماجد الوادي، مديرا لهيئة السياحة السويسرية في السعودية. وأضاف السيد بوسهارت، تمثل هذه الخطوة الهامة اعترافًا بأهمية السوق السعودي وتأثير السائح السعودي، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في منطقة الخليج العربي فيما يتعلق بالسفر إلى سويسرا. ولا يمكن تجاهل النمو الكبير الذي تشهده المملكة بسبب رؤية ٢٠٣٠ في جميع المجالات، وخاصة في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه، الذي يشهد تقدمًا مذهلاً، ولهذا تطمح هيئة السياحية السويسرية بشدة لتوطيد وجودها في السوق السعودي في المستقبل القريب.
بالتأكيد، لم يخيب هذا المؤتمر الصحفي توقعات الحاضرين، الذين استمتعوا بتجربة فريدة من نوعها لاستكشاف المزيد عن جمال سويسرا وتنوعها الثقافي والطبيعي الساحر.
وفي ختام هذا المؤتمر، أعرب السيد ماجد الوادي، مدير هيئة السياحة السويسرية في السعودية، عن سعادته البالغة بالفرصة التاريخية لتوطيد الروابط السياحية بين البلدين. وأشار إلى أنه سيبذل قصارى جهده لجذب المزيد من السياح السعوديين للتمتع بجمال سويسرا الخلاب وتجربة الضيافة الرفيعة المستوى التي تعتبر سمة مميزة للوجهة.
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