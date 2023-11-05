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الغذاء والدواء: برنامج لتتبع الأدوية بغية مراقبتها

11/5/2023 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عرض مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات إجراءات المؤسسة في تسجيل الأدوية وتسعيرها والرقابة والتفتيش عليها، وعلى صرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها.
جاء ذلك خلال إيجاز قدمه أمام وفد رسمي من جمهورية العراق برئاسة نقيب صيادلة العراق مصطفى الهيتي، حيث قال مهيدات، الأحد، إنه تم مؤخرا استحداث الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية وإجراءات الرقابة على الدواء المزور والمهرب، لافتا إلى أن المؤسسة بصدد تبني برنامج تتبع للأدوية بدءًا من عملية التصنيع وحتى وصولها للمرضى لمراقبتها ومتابعة المخزون الدوائي.
وقدم مهيدات، إيجازًا يلخص تجربة المؤسسة الرائدة كجهة وطنية مرجعية مختصة بالرقابة على الغذاء والدواء ونشأتها والأنظمة والتشريعات الناظمة لعملها وخطط التعامل مع أي تحديات فنية أو إدارية قد تواجه عمل المؤسسة.
وأشار مهيدات خلال الإيجاز إلى أن المؤسسة التي تأسست عام 2003 تحكمها قوانين وتشريعات قوية وتمتاز بالضابطة العدلية وصلاحيات تُطبق لغايات رقابية، ولجانها الفنية تتخذ قرارات قطعية بعضوية المختصين والخبراء من مختلف القطاعات المعنية، وتسعى بشكل متواصل نحو التميز والريادة؛ مما جعلها مرجعا ومصدرا للمعلومات ونموذجا يحتذى به.
ودعا مهيدات إلى بناء منظومة رقابية دوائية عربية، وقاعدة بيانات عربية خاصة برصد الآثار الجانبية للأدوية في الدول العربية؛ نظرا لأهمية اليقظة الدوائية في توفير معلومات حول الآثار الجانبية للأدوية وتحليلها، لافتا إلى وجود قسم في المؤسسة مختص بمتابعة التنبيهات والإخطارات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية المعتمدة.
وأضاف مهيدات أن المؤسسة من خلال قسم الاستشارات الدوائية تقدم الاستشارة المجانية للمستثمرين والرد على الاستفسارات والتزويد بالمعلومات اللازمة، مشيرا إلى أن الأردن من الدول الرائدة في مجال الدراسات الدوائية على مستوى المنطقة، وتعد أول دولة عربية تشرع قانونا خاصا بالدراسات الدوائية منذ عام 2001؛ بهدف تنظيم إجرائها حسب الأسس العالمية المرجعية في هذا المجال.
وعرض مهيدات الأساليب الرقابية النوعية التي تطبقها المؤسسة لمراقبة وتتبع الغذاء المتداول والمستورد وأنظمة تحليل المخاطر وبرامج الرصد الدورية وإدخال فحوصات مخبرية مستحدثة باستمرار وإدخال الأجهزة المتطورة لتسريع ظهور نتائج الفحوصات فضلا عن تركيز المؤسسة على برامج الوقاية والتوعية والتدريب وتفعيل أنظمة الرقابة الذاتية لدى القائمين على المنشآت الغذائية.
وأطلع مهيدات الوفد على دور المؤسسة في تصنيف وتسجيل وتسعير المستلزمات والأجهزة الطبية ووضع سقوف سعرية لضمان الجودة العالية الأسعار المناسبة؛ وتجنب تفاوت أسعارها، كما أطلعهم على دور المؤسسة في تسجيل منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية.
وأكد مهيدات استعداد المؤسسة التام لتقديم خبراتها وآخر التحديثات والمستجدات والتطورات التي وصلت إليها المؤسسة للجانب العراقي، للاطلاع عليها ودراسة إمكانية الاستفادة منها، وسعي المؤسسة للمضي قدما نحو تعزيز أوجه الشراكة في مجال الأدوية، وتوطيد التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
من جانبه، قال نقيب صيادلة العراق مصطفى الهيتي، إن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية في تأسيس مؤسسة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء ودراستها بشكل جيد للاستفادة منها في تأسيس مؤسسة على غرارها في العراق.




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