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اندلاع حرائق في غزة بعد قصف بقذائف مدفعية وقنابل فوسفور

11/5/2023 3:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اندلعت حرائق شمال غربي مدينة غزة، مساء اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بقذائف مدفعية وقنابل فوسفور.


وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي لقنابل مضيئة على مناطق في القطاع.

بدوره أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن.

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