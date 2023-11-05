اندلاع حرائق في غزة بعد قصف بقذائف مدفعية وقنابل فوسفور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اندلعت حرائق شمال غربي مدينة غزة، مساء اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بقذائف مدفعية وقنابل فوسفور.
وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي لقنابل مضيئة على مناطق في القطاع.
بدوره أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن.
MENAFN05112023000208011052ID1107375680
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.