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التعليم العالي: مهلة للطلبة الفلسطينيين حتى نهاية الفصل الدراسي لإحضار وثائقهم

11/5/2023 3:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على منح الطلبة الفلسطينيين الراغبين بالالتحاق في الجامعات الأردنية أو المنتقلين من الجامعات الفلسطينية مهلة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لإحضار وثائقهم مصدقة حسب الأصول، وذلك بسبب الظروف الراهنة.




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