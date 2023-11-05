التعليم العالي: مهلة للطلبة الفلسطينيين حتى نهاية الفصل الدراسي لإحضار وثائقهم

التعليم العالي: مهلة للطلبة الفلسطينيين حتى نهاية الفصل الدراسي لإحضار وثائقهم
التاريخ
11/5/2023 3:12:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على منح الطلبة الفلسطينيين الراغبين بالالتحاق في الجامعات الأردنية أو المنتقلين من الجامعات الفلسطينية مهلة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لإحضار وثائقهم مصدقة حسب الأصول، وذلك بسبب الظروف الراهنة.
MENAFN05112023000208011052ID1107375679
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.