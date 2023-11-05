قصف كثيف وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة

قصف كثيف وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة
التاريخ
11/5/2023 3:12:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت، مساء اليوم الأحد، عن قطاع غزة.
وتزامن الانقطاع مع تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع.
وكانت اندلعت حرائق شمال غربي مدينة غزة، في وقت سابق من مساء اليوم، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بقذائف مدفعية وقنابل فوسفور.
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