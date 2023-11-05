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قصف كثيف وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة

11/5/2023 3:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت، مساء اليوم الأحد، عن قطاع غزة.


وتزامن الانقطاع مع تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع.

وكانت اندلعت حرائق شمال غربي مدينة غزة، في وقت سابق من مساء اليوم، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بقذائف مدفعية وقنابل فوسفور.

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