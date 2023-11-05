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شاهد بالفيديو - كتائب القسام تستهدف مدرعة إسرائيلية وجنودا يتحصنون في منزل

11/5/2023 3:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من الاشتباكات التي خاضها مقاتلوها مع قوات الجيش الإسرائيلي التي تتوغل شرق جحر الديك في القطاع.


وظهر في الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي، أحد المقاتلين وهو يستهدف آلية مدرعة إسرائيلية بقذائف مضاد للدروع من طراز "آر بي جي" ومعه ملقم يقوم بالتغطية النارية من بندقية رشاش خلال تلقيم القاذف مرة أخرى.


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