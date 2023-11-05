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أبو الغيط: تصريحات الوزير الإسرائيلي تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال

11/5/2023 3:12:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي إلياهو العنصري كشفت الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال.


وأضاف أن التصريحات الأخيرة للوزير الإسرائيلي لا يعترف فيها فقط بامتلاكهم سلاحا نوويا، وهو السر الذي يعرفه الجميع، لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال ولكل من يدافع عنها في الغرب.


بترا

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