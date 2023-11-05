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حكومة غزة تفند ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفيات غزة

11/5/2023 3:12:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حكومة قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات قطاع غزة، موضحة أن كل الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة استهدفت محيط المستشفيات.


وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الغارات الإسرائيلية اليوم استهدفت محيط مستشفيات القطاع.


وفند المصدر ذاته ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفيات غزة، مؤكدا أنها تقدم خدمات طبية فقط، معربا عن الاستعداد لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات.


وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال اعتمد التزييف وبث صورا مفبركة لترويج ادعاءاته بشأن مستشفيات غزة.


وأضاف أن "الاحتلال يمنعنا منذ 3 أيام من إخراج الجرحى من القطاع"، مشيرا إلى قوات الاحتلال التي تنتهج مع قطاع غزة سياسة الحصار والتجويع.


وأكد المصدر ذاته بالقول "نضع مسؤولية حماية المستشفيات، لا سيما الشفاء، على عاتق الجهات الدولية بما فيها الأمم المتحدة".

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