حكومة غزة تفند ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفيات غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حكومة قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات قطاع غزة، موضحة أن كل الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة استهدفت محيط المستشفيات.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الغارات الإسرائيلية اليوم استهدفت محيط مستشفيات القطاع.
وفند المصدر ذاته ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفيات غزة، مؤكدا أنها تقدم خدمات طبية فقط، معربا عن الاستعداد لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال اعتمد التزييف وبث صورا مفبركة لترويج ادعاءاته بشأن مستشفيات غزة.
وأضاف أن "الاحتلال يمنعنا منذ 3 أيام من إخراج الجرحى من القطاع"، مشيرا إلى قوات الاحتلال التي تنتهج مع قطاع غزة سياسة الحصار والتجويع.
وأكد المصدر ذاته بالقول "نضع مسؤولية حماية المستشفيات، لا سيما الشفاء، على عاتق الجهات الدولية بما فيها الأمم المتحدة".
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